El PP firmó mantener "al actual presidente de la Cámara de Cuentas"

El PP entiende que el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha cumplido su mandato, aunque renovó su cargo en septiembre de 2019 y fue ratificado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. En el mes de septiembre tomó posesión delante de Moreno y de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet. Los mandatos del primer responsable de este órgano de control de las administraciones es de tres años, de modo que López debería seguir hasta 2022. Sin embargo, los populares han abierto desde dentro del consejo de la Cámara una batalla para sustituirlo, y esto tiene a la institución paralizada y con el primer informe del Gobierno de Juanma Moreno, en suspenso.

Los portavoces de PSOE, Ciudadanos y PP firmaron un acuerdo el 29 de mayo pasado para renovar los órganos de Canal Sur, Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Sobre esta última, según recoge el texto, se renuevan tres consejeros, "manteniéndose el presidente hasta el cumplimiento de su mandato". El Parlamento ya ha renovado a los miembros caducados, pero Antonio López se ha encontrado con el boicot que le están haciendo los vocales propuestos por PP, Ciudadanos y Vox. Lo que el PP sostiene es que López ha cumplido su mandato porque ha acabado su tiempo como consejero, aunque el BOJA también lo ha renovado como tal.

Además de la paralización de la Cámara de Cuentas, el desacuerdo sobre un texto firmado por los tres partidos lleva a un cruce de acusaciones mutuas. Los socialistas mantienen que el PP "no es de fiar, no cumple lo acordado" y llegan a poner como ejemplo lo que le está ocurriendo al partido del Gobierno con Vox. El PP, por su parte, hace una interpretación del texto del que no se había informado hasta este viernes.

Esto se reveló porque los consejeros de la Cámara de Cuentas nombrados a propuestas de PP, Ciudadanos y Vox se han ausentado de la convocatoria de tres plenos esta misma semana, por lo que no se ha podido constituir el plenario que debe aprobar la Cuenta General de la Junta de 2019 y el Plan de Actuaciones, donde se citan los objetivos de fiscalización y control para los siguientes meses.

El Parlamento andaluz es el que elige a los miembros del consejo de la Cámara de Cuentas por una mayoría de tres quintos, lo que exige el acuerdo de los partidos del Gobierno y de la oposición. Estos vocales deciden quién es su presidente, pero el cargo es ratificado por el principal de la Junta, en este caso, Juanma Moreno. Los mandatos son de tres años y renovables, pero no puede ser destituido hasta la conclusión del trienio.

Uno de los argumentos esgrimidos por el PP es que López ha estado en dos ocasiones en funciones, y entiende que hay que restarle ese tiempo a los tres años. En cualquier caso, no hay ningún informe escrito sobre ello, sólo el boicot de los vocales a los plenos.

Antonio López ha enviado varias cartas a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en las que le alerta que la Cámara de Cuentas no podrá aprobar en tiempo legal la Cuenta General de la Junta de 2019 y el Plan de Actuaciones. La cuenta es un balance de la situación financiera de la administración andaluza, y al ser la de 2019 cubre el primer año de Gobierno de Juanma Moreno.

El secretario general de la Cámara, Manuel Aguilar, es quien sostiene que el cargo está caducado, aunque no hay informe por escrito. Aguilar, un hombre de la confianza de Elías Bendodo, ya motivó cierta polémica en el Parlamento, porque fue propuesto para este cargo, a pesar de que no es funcionario público. Aguilar cree que hay que convocar al pleno de la Cámara de Cuentas para nombrar al nuevo presidente.

Como consecuencia del acuerdo entre los partidos después de las elecciones autonómicas, ahora hay dos consejeros del PP, dos del PSOE, más uno de Ciudadanos y otro de Vox, además del presidente, que fue propuesto por los socialistas. La vocal elegida a propuesta de Ciudadanos, Carmen Núñez, se perfila como la nueva presidenta, aunque el PSOE no lo facilitará hasta que concluya el mandato de López.