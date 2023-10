PP y PSOE se atribuyen el acuerdo para encontrar una solución sobre Doñana

Menos de 24 horas después del acuerdo entre Junta de Andalucía y Gobierno central sobre las medidas para preservar Doñana y su entorno y que han aparcado la ley de regadíos de la Corona Norte de Huelva, PP y PSOE escenificaron que ese nuevo marco de diálogo es visto de manera diferente según desde qué lado se mire. Los primeros buscan el reconocimiento de que su proposición legislativa ha permitido llegar a este punto; los segundos reivindican el papel de su secretario general en un proceso en el que ambos, se atribuyen de manera similar, la intención de "buscar el diálogo desde el primero momento".

Toni Martín, portavoz del PP en la Cámara andaluza, no se ha separado de las páginas que conforman una ley que "de momento se queda sobre la mesa" y que en su opinión "de no haber sido por ella, no se hubiera alcanzado el acuerdo al que se llegó ayer". Tan es así que ha dejado pocas dudas cuando ha sostenido que "en estos momentos, este grupo ya ha planteado su solución, que es esta ley. Ahora tenemos que escuchar cuál es la propuesta del Gobierno. Si es mejor que esta ley, no hay ningún problema en retirarla; si no lo es, siempre se podrá presentar de nuevo porque toda la tramitación está finalizada".

A su juicio dos han sido los motivos que han propiciado el acuerdo: "por un lado la compra de la finca Veta La Palma que va a ampliar el espacio protegido del Parque Nacional de Doñana y por otro, el convencimiento por parte del Ejecutivo central y de la ministra Teresa Ribera que íbamos a llevar hasta el final esta proposición"

Uno de los firmantes de la proposición, ha asegurado sentirse "esperanzados y confiados dentro de ciertos límites, porque el Gobierno de Sánchez no se ha caracterizado por cumplir sus promesas, pero confiamos que se den esas soluciones y que Huelva tenga las inversiones que necesita". También ha expuesto que "estaremos vigilantes para que este acuerdo se lleve a efecto".

Moreno "sabía que no se iba a aprobar"

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, se ha felicitado por el abandono de "una iniciativa irresponsable que ha tenido su origen en una guerra entre las derechas, que ha impulsado el auge del negacionismo y que ha buscado únicamente el ganar votos en determinados territorios" y ha recordado la "postura mantenida por nuestro secretario general, Juan Espadas, que desde el primer momento apostó por lo que ayer se concretó de manera definitiva, es decir, en el abandono de posiciones de soberbia y en la defensa del diálogo permanente como única salida posible".

Férriz ha expresado su convencimiento que "la buena noticia, por la que estamos muy contentos, es que esa proposición no va a estar en el orden del día del siguiente pleno, ni del siguiente y me atrevería a decir que no va a volver a presentarse más" y ha lamentado de la misma manera, "la pérdida de tiempo que nos ha causado la actitud del presidente de la Junta, porque esto mismo se podía haber decidido un año u medio antes. Juanma Moreno sabía que de aprobarse esta proposición, se iba a recurrir al Tribunal Constitucional e iba a tener en contra de la misa, al Gobierno, tribunales e instituciones europeas así que sabía que ni se iba a aprobar de ninguna de las maneras. Ese es el verdadero motivo del cambio de actitud".