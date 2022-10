El PP mete a la ex consejera Rocío Ruiz en el Consejo Audiovisual

La ex consejera de Igualdad Rocío Ruiz, que fue una de las dirigentes críticas de Ciudadanos en Andalucía, ha entrado como vocal en el Consejo Audiovisual de Andalucía a propuesta del PP. Éste es un órgano de extracción parlamentaria que controla los medios audiovisuales andaluces públicos. Ruiz anunció que se machaba del partido naranja después de las elecciones autonómicas de junio, y es una de las numerosas personas que están siendo rescatadas por los populares para la nueva administración de Juanma Moreno.

Su compañera en el Gobierno anterior, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, se quedó en el mismo puesto en el nuevo Ejecutivo, aunque, a diferencia de Ruiz, era independiente a propuesta de Ciudadanos. El PP también la ha dado dos cargos a los anteriores portavoces de Ciudadanos en el Parlamento, Sergio Moreno y Teresa Pardo, en las provincias de Cádiz y Málaga, respectivamente. Moreno ha entrado en el Instituto Andaluz de la Juventud y Pardo es la delegada de la Consejería de Justicia en Málaga.

El ex vicepresidente Juan Marín, ex líder de Ciudadanos, también tiene previsto entrar en algún puesto de la nueva administración, toda vez que se lo ha ofrecido el presidente Juanma Moreno. Fuentes de la Junta creen que Marín terminará por ser el consejero delegado de la Empresa Pública para el Turismo y Deporte de Andalucía. Ya Marín explicó a este medio este verano que se iba a tomar el mes de septiembre para decidir su futuro, si en el sector privado o en la política, y que esta empresa podría ser uno de sus destinos.

El PP y el PSOE han enviado al Parlamento los nombres de las personas que formarán parte del consejo de administración de la RTVA (Canal Sur) y del Consejo Audiovisual de Andalucía. El PP tiene la mayoría en estos órganos como reflejo de su mayoría en el Parlamento. El periodista Rafael Porras seguirá presidiendo el consejo de la RTVA, a propuesta del PP, que también ha designado al malagueño Domi del Postigo como presidente del Consejo Audiovisual.

Para el resto del Consejo Audiovisual, el PP ha propuesto a Mateo Rísquez, Pilar Jimeno, la ex consejera Rocío Ruiz y Álvaro Ybarra Pacheco, ex director de Abc de Sevilla. En la RTVA, además de Porras, el PP envía a Mariví Romero, Elena Segura, Curro Rodríguez y Andrés Muriel.

El PSOE ha presentado, para la RTVA, al ex consejero de Cultura y ex portavoz del Gobierno andaluz Miguel Ángel Vázquez; Verónica Pérez, ex secretaria provincial del PSOE de Sevilla y Eva Suárez. Por el Consejo Audiovisual, entran Mar Ramírez, Isabel Pedrote y Teresa Jiménez, ex secretaria provincial del PSOE en Granada. Verónica Pérez se erigió en presidenta del comité federal que destituyó a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE en su primera etapa.

El periodista malagueño Juan de Dios Mellado seguirá siendo el director general del Canal Sur.

El otro partido presente en estos órganos es Vox, que ha propuesto para el consejo de administración de RTVA a Álvaro Zancajo, el periodista en cuyo currículo consta la dirección de informativos de RTVE, de RTVA y, como hito más reciente, la coordinación de la campaña electoral de Macarena Olona, candidata por Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía en las últimas andaluzas.

A pesar de de que Olona se ha marchado de Vox, el partido hace esta apuesta por el periodista Álvaro Zancajo.