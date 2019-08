Marín sobre Vox: "No es socio de Cs en Andalucía, pero reconozco su gran utilidad"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha expresado su reconocimiento a la "utilidad" de Vox en Andalucía, ya que está apoyando al Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos, y ha señalado, no obstante, que no ve ni espera que esa formación pudiera pedir, en algún momento de la legislatura, entrar en el Ejecutivo autonómico.

En una entrevista con Europa Press, Marín ha querido precisar que Vox no es "socio" de Ciudadanos en Andalucía, pero sí es un grupo parlamentario que está "arrimando el hombro y que no sólo está permitiendo que haya un nuevo Gobierno en esta comunidad, sino también que salgan adelante leyes tan importantes como la de presupuestos".

"Mi reconocimiento a esa utilidad", ha dicho Juan Marín sobre Vox, apuntando que hay que reconocer que ese grupo parlamentario haya "valorado y apoyado" unos presupuestos de la comunidad para este año que suponen un claro apoyo al estado del bienestar y a la creación de riqueza y puestos de trabajo en la comunidad.

"Están haciendo una labor con mucha seriedad y cada vez que me siento con ellos, y me he sentado muchas veces porque nunca me he escondido de una foto con Vox, al menos me escuchan", ha indicado Juan Marín.

En cuanto al hecho de que el PSOE-A acuse a PP-A y Cs de "blanquear a la extrema derecha" de Vox, ha indicado que el hecho de que PSOE y Podemos, después de lo que han hecho en Navarra, que ha sido "blanquear a Bildu", "hablen ahora de esas cuestiones aquí, es para que se lo hagan mirar".

Preguntado sobre si Vox marca la agenda política del Gobierno andaluz, ha manifestado que la agenda política del Gobierno la marcan los 90 puntos del acuerdo de gobierno que firmaron PP-A y Ciudadanos, de los que, según ha querido dejar claro, hasta ahora no se han salido "ni un sólo milímetro".

Ha agregado que, por ejemplo, se han reforzado todos los juzgados de violencia de género en Andalucía y eso "no lo ha marcado Vox".

Ha señalado que el Gobierno andaluz también dijo que no iba a haber pasos atrás en derechos fundamentales de los ciudadanos ni de colectivos como el Lgtbi o asociaciones de mujeres: "No sólo no los está habiendo, sino que se están dando pasos adelante" y hoy hay más "medios" para hacer frente a la violencia de género y reforzar todos el sistema de los que había hace seis meses.

Ha recalcado que todas las decisiones y las líneas de trabajo del Gobierno andaluz están sustentadas en los 90 puntos del acuerdo que firmaron PP-A y Cs, de manera que hasta podemos decir que estamos ante un Ejecutivo "muy previsible".

Respecto a si teme que Vox pudiera pedir entrar en el Gobierno andaluz, ha señalado: "No lo veo ni lo espero tampoco". Ha apuntado que en Andalucía hay un Gobierno que está exclusivamente formado por PP-A y Cs, y ese es el acuerdo de gobierno "que firmamos desde el minuto uno y que se va a cumplir en esta legislatura".

Preguntado sobre si la dependencia de Vox para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa puede trasladar una imagen de debilidad del Gobierno andaluz, ha manifestado que una muestra de "debilidad es no tener Gobierno o no tener presupuestos", y en Andalucía hay un Gobierno estable, se han aprobado los presupuestos y se están sacando adelante reformas importantes, y eso "no puede dar una imagen de debilidad", según ha apuntado.

En cuanto al hecho de que Vox hable de que los presupuestos de 2019 son de transición y que los cambios llegaran con los de 2020, ha expuesto que hay propuestas de Vox que se han incluido en los presupuestos de 2019 y que tienen un desarrollo en los presupuestos de 2020 y 2021. "Ellos han entendido perfectamente cuando el consejero de Hacienda les ha dado las explicaciones que hay proyectos de inversiones o de muchas acciones que no se pueden ejecutar en un solo año, sino que tienen un carácter plurianual", según ha señalado el vicepresidente de la Junta.