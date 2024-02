María del Monte sobre su sobrino: "No soy yo quien para sospechar de nadie"

La cantante María del Monte ha asegurado este domingo, tras conocer la detención de su sobrino Antonio Tejado por el robo que sufrió en su casa en agosto pasado, que tanto ella como su mujer, la periodista Inmaculada Casal, confían en la actuación de la Justicia y en la presunción de inocencia. Ha sido precisamente al inicio del programa Andalucía de Tarde en Canal Sur TV, que presenta Inmaculada Casal, donde se han recogido las primeras declaraciones tanto de la periodista como de la cantante tras conocer la detención el pasado viernes de Antonio Tejado en una operación de la Guardia Civil en la que han sido arrestadas siete personas más y en la que se han practicado once registros.

"Nosotras hace cinco meses pasamos el peor día de nuestras vidas y en estos momentos estamos confiando plenamente en la Justicia y por encima de todo hay que creer en la presunción de inocencia", ha dicho María del Monte a las puertas de su domicilio en Gines, donde ha insistido en que la Guardia Civil no le ha ido informando "de nada".

Preguntada por si no había sospechado hasta ahora de su sobrino, la cantante ha dicho que no se iba a pronunciar sobre este extremo. "No soy yo quien para sospechar de nadie, no he sospechado de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir", ha explicado María del Monte, que ha querido agradecer a la Guardia Civil "su esfuerzo" y ha insistido en que en este momento hay que "confiar en la Justicia". La cantante ha asegurado que lo está pasando mal. "No hay que ser Séneca, poneros en mi lugar, no es un buen momento", ha respondido a los reporteros.

Por su parte, Inmaculada Casal ha explicado al inicio de su programa que llevan "viviendo con este susto dentro del cuerpo cinco meses y medio. Hemos pasado por una experiencia horrorosa, de las peores de mi vida, porque nuestra vida estuvo en peligro", ha aseverado la periodista, que ha reiterado como María del Monte que hay que "confiar en la Justicia de este país, tenemos una Justicia con muchas garantías" y hay que respetar "la presunción de inocencia".

La periodista ha revelado que los investigadores de la Guardia Civil les dijeron que los autores debían ser "alguien con información privilegiada por cómo se había efectuado el robo; los que entraron sabían a dónde iban y se han llevado todo, lo sentimental, la bisutería, las cosas de tu madre, lo que te ha regalado tu padre, la medalla de la comunión", ha precisado. En este sentido, ha agradecido, igual que su pareja, la actuación de la Guardia Civil, cuyo trabajo que ha sido "minucioso y nos dijeron desde el primero momento que confiáramos".

Inmaculada Casal ha añadido que el asalto a su vivienda "ha sido una experiencia traumática, nos va a costar sobreponernos porque todavía me despierto a la cinco de la mañana, a la hora del robo. Sólo espero que se haga Justicia y por lo que hemos pasado nosotras que no lo pase nadie".

"Llevamos prolongando este dolor cinco meses y medio. Creo en la verdad por encima de todo y cuanto antes se sepan las cosas mejor", ha manifestado en su programa la presentadora, que ha recordado que hasta ahora lo que se sabe es que hay ocho detenidos, 11 registros y los implicados están a la espera de declarar ante el juez mañana. Por último, la periodista ha pedido que se deje actuar a la Justicia. "Confiemos en la Justicia que en este país nos sirve para mucho".

Los ocho detenidos, de madrugada ante el juez

De otro lado, la Guardia Civil ha confirmado que los ocho detenidos por el robo en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal pasarán a disposición judicial a primera hora de mañana lunes, en concreto, entre las 6:00 y las 6:30 horas, una hora para nada común pero que se debe a "cuestiones procesales", tal y como se ha acordado con la autoridad judicial.

Los ocho detenidos pasarán a disposición del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que es el que lleva la investigación del asalto y que se encuentra precisamente este lunes en funciones de guardia, en los juzgados del Prado de San Sebastián.

Antonio Tejado García, sobrino de la cantante María del Monte, es uno de los ocho detenidos en la operación desarrollada el viernes por la Guardia Civil en la que se ha desarticulado una banda dedicada a cometer robos en viviendas del Aljarafe. El sobrino de María del Monte ha sido arrestado precisamente en relación con el asalto que la cantante sufrió en su vivienda de Gines (Sevilla) el pasado 25 de agosto de 2023, después de una exhaustiva investigación de la Guardia Civil que se ha prolongado durante más de cinco meses, tiempo en el que se han intervenido teléfonos y se han colocado incluso dispositivos de geolocalización de los sospechosos, todo ello bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.

Las investigaciones han permanecido bajo secreto de sumario hasta que en la mañana del pasado viernes se procedió a la detención de ocho personas y a la práctica de 11 registros, nueve de ellos en Sevilla -uno de ellos en la barriada de las Tres Mil Viviendas, dos en Torreblanca, uno en el centro y otro en la Macarena- y los otros dos en viviendas de las localidades de Brenes y Guillena, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.