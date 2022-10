La contundencia de Maeztu ante las presiones de Juan Marín : "¡Por favor, respeten la institución!"

Jesús Maeztu estalló a la salida de su reciente entrevista formal con el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre. Quienes bien conocen a Maeztu saben que no es usual que se muestre tan contundente en sus declaraciones, pues se trata de una persona templada, moderada y con más de 50 años en la función pública. Maeztu estaba deseando que le preguntaran por las presiones que se producen para que renuncie a su cargo en favor del ex vicepresidente, Juan Marín, que anda sin destino y que anhela un puesto que parece que definitivamente se le resiste. El propio Marín, que ya no tiene cargos ni orgánicos ni institucionales, había visitado días antes la sede del Defensor en una maniobra que muchos interpretaron como un clásico de la política española: Quítate tú que me pongo yo.

Maeztu se mostró contento de que le preguntaran sobre el asunto: "¡Me alegro de que me hagan esta pregunta!" Rogó encarecidamente que no se compare la renovación de órganos como el Consejo Audiovisual o el Consejo de Administración de la RTVA con la institución del Defensor del Pueblo Andaluz, donde se cumple "un mandato". El mandato acaba en septiembre de 2024. Maeztu, lógicamente, no nombró a Marín, pero le dedicó varios mensajes cuando aludió a que el Defensor debe tener "formación jurídica" y saber "estar en la calle y comprobar el dolor de las personas". "Hace falta gente enamorada de esto, hay que tener una sensibilidad especial". Hizo un ruego a la clase política: "¡Por favor, respeten la institución! ¡Aquí no caben perfiles sesgados!" Y se mostró a favor de que cuando acabe su mandato, en septiembre de 2024, sea sucedido "por el mejor posible".

Marín, que se ha preocupado de que el presidente Moreno coloque a sus leales por encima de militantes del PP que se han quedado fuera, sigue a la búsqueda de cargo público a la altura de la cuota de poder que, sobre el papel, ha detentado en los últimos tres años y medio. El propio consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, se refirió al ex vicepresidente en Marín en una entrevista concedida a los periódicos del Grupo Joly: "Con él mantenemos una buena relación, él hizo mucho por la estabilidad del primer Gobierno de Juanma Moreno y, creo, que Andalucía debe estarle agradecido por anteponer el interés general al personal. Este Gobierno, y yo personalmente, también el presidente, le estamos agradecido, pero es él quien se ha dado un tiempo para decidir su futuro".

De momento, las puertas de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz parecen cerradas. Y los cargos donde podría encajar un ex vicepresidente y ex consejero de Turismo, Justicia y Regeneración Democrática no son ya muchos.