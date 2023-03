La Junta espera cerrar un acuerdo sobre atención primaria antes de las municipales

La Junta de Andalucía está empeñada en cerrar el mayor punto de desgaste de su gestión y quiere hacerlo antes de la convocatoria electoral del 28 de mayo consciente que es la mayor baza que tienen sus adversarios: la sanidad y más concretamente, la atención primaria. Con el punto de partida del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía suscrito a comienzos de semana con los dos sindicatos mayoritarios y la CEA, Salud quiere llegar cuanto antes a un acuerdo. Pretende paliar de esta manera las repercusiones de la orden de tarificación y de los conciertos que todavía no han terminado su recorrido en la política andaluza y que amenazan con llegar a los tribunales de la mano del PSOE.

El Ejecutivo quiere cortar de raíz los reproches realizados que le llevaron a matizar la orden de tarificación de los servicios sanitarios con el añadido de que sólo se utilizarán en caso de emergencia y más recientemente con la polémica esgrimida por el PSOE sobre los conciertos con entidades privadas. Antonio Sanz, consejero de Presidencia, salió a defender el cumplimiento “escrupuloso” de las normas y expuso que “por más que se empeñen a este Gobierno no le van a poder rascar nada”, lo que resume la estrategia política de la Junta en esta materia.

Sobre el acuerdo que permita cerrar de manera definitiva el desgaste de imagen que suponen las protestas de los profesionales sanitarios, Sanz, expuso su confianza en que "pronto" se pueda cerrar un nuevo acuerdo andaluz por la atención primaria con el apoyo de los sindicatos.

Las manifestaciones las hizo en Canal Sur y las refrendó en su comparecencia en la comisión parlamentaria y en ellas se mostró "convencido" de que se va a lograr por la "buena voluntad" de los representados en la mesa sectorial, como UGT, CCOO, el Sindicato Médico, el de Enfermería y CSIF y quiso añadir que "ya se está en conversaciones" y se "avanza".Sanz abundó que ese acuerdo por la atención primaria se recoge en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía que "blinda" la sanidad pública y especialmente la atención primaria. "Fija un objetivo económico que hace años parecía inalcanzable, que el 25% del presupuesto sanitario se dedique a la atención primaria, lo que significa ni más ni menos que 3.370 millones", añadió el consejero, quien añadió que el acuerdo deja claro con claridad que "no hay ningún riesgo de privatización de ningún servicio público sanitario en Andalucía". "Cuando decimos no es no, es que con el Gobierno de Juanma Moreno jamás va a haber ningún servicio que se privatice en la sanidad pública andaluza".No quiso ir más allá en cuanto a un compromiso de fechas, algo que sí hizo la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que apunto directamente al "mes de abril" como el momento en el que se pueda cumplir el objetivo de contar con "un pacto por la Atención Primaria".

García pone fecha en abril

García recordó que en Andalucía existe en la actualidad "un proceso de diálogo con tres mesas abiertas", empezando por "una sectorial, técnica para hablar de Atención Primaria con todos los sindicatos" con representación en ella. En segundo lugar, aludió a otra con sociedades científicas y colegios profesionales, sobre la que apuntó a "la semana que viene" como horizonte para que pueda "elevar sus propuestas sobre cuáles son los problemas" que aprecian y "hacia dónde se debe caminar para un nuevo modelo de Atención Primaria".Además, "el 15 de marzo han terminado en la Escuela Andaluza de Salud Pública todas las mesas que se habían organizado" por parte de este organismo con profesionales del sistema sanitario público de todas las provincias andaluzas. La consejera explicó que están a la espera de que la escuela "eleve las conclusiones de todo esos grupos de trabajo". De este modo, con esa información y "esas aportaciones por parte de todos", la Consejería, el SAS, va a elaborar un documento que, a su vez, se trasladará también a todos los que han hecho esas propuestas. "De tal manera que cuando se apruebe ese documento, que habrá que canalizar y priorizar en la acciones que se vayan a realizar, tengamos un acuerdo definitivo y un pacto por la Atención Primaria".Al hilo, García recordó que esto "fue lo que también se aprobó en el acuerdo social" firmado por el presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, con los sindicatos y con la patronal. "Con lo cual creemos que en el mes de abril podemos cumplir ese objetivo de ese pacto por la Atención Primaria".

Críticas de la oposición

Mientras tanto, los partidos de la oposición aprovechaban la manifestación de los sindicatos en favor de la atención primaria para continuar en la senda de sus denuncias contra la orden de conciertos sanitarios que insisten en que sea retirada y contra el sistema sanitario de manera global.

La portavoz socialista en el Parlamento, Ángeles Férriz, apuntó que "la careta de Juanma Moreno de moderado se ha caído", para seguidamente retratar la situación sanitaria andaluza con aspectos como "tardar 10, 12, 15 días en ver al médico de cabecera, listas de espera insoportables para ver al especialista o ser operado, y profesionales exhaustos, hartos de estar maltratados", y advirtió de que "no estamos dispuestos a que lo pongan precio a la Atención Primaria, a que vendan la Atención Primaria".

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha expresado que su organización va a seguir movilizándose en apoyo de las manifestaciones públicas contra la gestión sanitaria del Gobierno andaluz "mientras siga el PP, el Gobierno andaluz, jugando con la salud de los andaluces, y con el dinero público".

El diputado autonómico de Podemos y portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, explicó su voluntad de "acompañar a todos los sanitarios manifestándose para proteger a la sanidad pública frente al modus operandi y las políticas del señor Moreno Bonilla". La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, puso el foco en la necesidad de la movilización por el "absoluto engaño y robo del PP de nuestra sanidad".