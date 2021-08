La Junta ensaya con Trade la reducción del sector público que aconsejan las auditorías

La Junta se ha puesto manos a la obra en la aplicación de las auditorías operativas del sector público instrumental sólo una semana después de presentarlas. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la fusión de cuatro entidades para poner en marcha la agencia que englobe toda la actividad de promoción económica que desarrolla la Administración regional. Se llamará Trade, un nombre que corresponde a las siglas de la agencia empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, pero que también significa comercio en inglés.

Esta pronta aplicación de las auditorías es posible, como han explicado anteriormente desde el Gobierno, porque conocen parte del resultado de estos exámenes externos y porque coinciden, en muchos casos, por la voluntad del Ejecutivo de simplificar trámites sobre todo en materia económica. La creación de Trade estaba decidida ya en febrero, pero no se hará efectiva de forma definitiva hasta finales de 2021, como pronto, según avanzó Rogelio Velasco, el consejero de Transformación Económica de cuyo departamento dependerá esta agencia.

Trade es el resultado de fusionar la Agencia Andaluza del Conocimiento con la Fundación Andalucía Emprende, la Agencia IDEA y la agencia andaluza de promoción exterior, Extenda. Arturo Bernal, el consejero delegado de esta última organización -que depende de la Consejería de Presidencia de Elías Bendodo- será quien dirija el nuevo ente hasta finales de año. Para entonces está previsto que Velasco elija al nuevo equipo directivo.

La tardanza en la fusión definitiva de estos cuatro entes se explica, sobre todo, por la labor que todavía debe llevar a cabo IDEA en la gestión de fondos europeos del anterior marco plurianual, según ha explicado el consejero de Transformación Económica. Su intención es finalizar estos trabajos el 31 de diciembre, pero ha admitido que podrían retrasarse un mes más.

Trade contará con 1.500 trabajadores y la intención del Gobierno es hacer una "definición de los puestos de trabajo" una vez que la organización eche a andar. Esta es una de las principales incógnitas de las consecuencias que tendrán las 54 auditorias externas encargadas por el Gobierno de PP y Cs, junto con el ahorro total que supondrá este proceso de racionalización. Esa información se conocerá cuando se haga público el plan que la Junta ya ha encargado, también a una compañía ajena a la Administración, y que tiene hasta dos años para perfilar el proyecto.

Después de frases tan grandilocuentes como la que dijo Juan Marín la semana pasada -"quien sobre se irá a la calle"- los mensajes del Ejecutivo autonómico van más encaminados a tranquilizar a los trabajadores públicos. "Toda persona que haya entrado por igualdad, mérito y capacidad no va a tener ningún problema", ha dicho Bendodo este martes, que ha coincidido con Velasco al afirmar que las necesidades de personal se verán cuando la agencia funcione a pleno rendimiento.

"Los trabajadores públicos no son culpables de que la Junta del PSOE los dejara en caos y desgobierno", ha reiterado Bendodo, quien, no obstante, ha garantizado que la intención del actual Ejecutivo no es "privatizar" ninguna de las organizaciones analizadas. El portavoz de la Junta ha respondido así tras ser cuestionado por la posibilidad de externalizar parte del servicio de extinción de incendios forestales o la gestión de las ITV. Las auditorías sí lo aconsejan, en el primer caso en su examen de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y en el segundo en el análisis de Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía SA), pero el dirigente popular ha defendido que las auditorías son la opinión de "empresas expertas" que sirven como "hoja de ruta", pero será el Gobierno andaluz quien tome las decisiones.