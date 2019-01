Juanma Moreno: Cambio sin complejos, guiños a Vox y espejo retrovisor

Una hora y 20 minutos, tono sosegado, en su estilo, pero sin ahorrar las críticas a sus antecesores. Y sin olvidarse de sus aliados, aunque más de Vox que de Ciudadanos. Juanma Moreno ha solicitado el apoyo del Parlamento andaluz para ser elegido presidente de la Junta. Moreno se propone "sacar de la contienda política" la violencia de género, llevará al Parlamento una ley de Familia y se opondrá a "cualquier privilegio" de otras comunidades autónomas. "Cualquier tipo de víctimas tendrán refugio" en su Gobierno. Todas, mujeres y hombres, tal como sostiene el mantra de Vox.

El discurso de investidura del candidato popular a la Presidencia de la Junta ha estado plagado de guiños a Vox, el aliado parlamentario que permitirá que Moreno se convierta este miércoles en presidente de un Gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos. Gestos hacia sus aliados parlamentarios y mucho espejo retrovisor, porque la primera parte de su discurso ha sido una crítica al PSOE y a los gobiernos socialistas, a quienes ha acusado de perpetuarse en el poder a costa del progreso de los andaluces. "Soy consciente de que mi Gobierno no cuenta con la mayoría absoluta, y por ello he alcanzado un acuerdo con el partido político Vox, para alcanzar el cambio y dotarlo de estabilidad", ha indicado justo al comienzo de su discurso.

Moreno ha citado al presidente de la preautonomía, Plácido Fernández Viagas, para argumentar que la alternancia llega después de 40 años, y a sus antecesores les ha dedicado afirmaciones como ésta: "Han intentado dormir a Andalucía". "Andalucía no ha aprovechado ni el autogobierno ni los miles de millones de fondos europeos". "Decían estabilidad cuando querían decir inmovilismo". "Al triunfalismo siguió el acomodamiento, y al acomodamiento el conformismo".

Juanma Moreno se ha presentado ante la Cámara como el defensor de un "cambio radical". Cambio ha sido la palabra más repetida. En un contexto así era inevitable que el candidato se acordase del sobrino del Príncipe de Salina para negar que su cambio no será el de Lampedusa, cambiar para que nada cambie, sino uno "sin complejos, sin prejuicios, sin cordones sanitarios". "Será conciliador, pero real", ha añadido.

En contra de lo que suele ser habitual. el candidato no ha pasado por encima del pasado socialista de la Junta ni ha solventado el asunto con una mención cortés a los antecesores. En absoluto. Moreno ha acusado a los socialistas de querer desestabilizar el Gobierno antes de que comenzase a funcionar. A la vez que pronunciaba su discurso, una potente manifestación de feministas clamaba en los alrededores del Parlamento por no retroceder ni una coma en las leyes de igualdad y de lucha contra la violencia de género. El PSOE de Susana Díaz ha fletado algunos de los autobuses que han traído a los manifestantes, y a Moreno no se le ha escapado.

Como tampoco se ha olvidado de que este miércoles, quien le dará la réplica desde la bancada socialista será la propia Susana Díaz. A ella se ha dirigido al final, para ofrecerle su "mano tendida", pero su parlamento ha sido muy duro con el PSOE, a quien acusado de tejer "un régimen clientelar" para eternizarse en el poder.

Por eso, y como respuesta a eso, ha desgranado un conjunto de medidas de regeneración democrática que, quizás, haya sido lo mejor del discurso. Una ley para limitar los mandatos de presidentes y consejeros a ocho años, una auditoría del sector público andaluz, una ley de eliminación de los entes considerados innecesarios, la comisión de investigación de la Faffe, la transparencia en los contratos y la selección del persona directivo de los órganos extraparlamentarios. "La alternancia es el antídoto contra la corrupción y el enchufismo", ha indicado.

Como concesión a Ciudadanos, ha anunciado la supresión de los aforamientos de los parlamentarios y la elaboración de una ley electoral para hacer más proporcional el sistema.

El candidato ha obviado la reforma de la ley andaluza de Memoria Histórica que ha pactado con Vox, y a la hora de las citas de andaluces ilustres, ha recordado a García Lorca, Alberti, los hermanos Machado, Manuel de Falla y Vicente Alexandre, casi todos víctimas de la represión franquista.

El empleo, es el empleo

Juanma Moreno ha colocado el desempleo como el principal problema andaluz. "No se trata de un mal intrínseco" de la comunidad, ha recordado, para subrayar que los gobiernos socialistas han sido incapaces de acercar a la comunidad a la media nacional de paro. Así ha sido, desde los años ochenta, Andalucía figura en el primer puesto de desempleo.

Frente a ello, lo que ha propuesto el presidente es un programa de reducción de impuestos. Y poco más, además de algunos planes de esos que van precedidos de los condicionales voluntariosos de reforzaremos, impulsaremos y crearemos. Baste por ejemplo lo que ha dicho sobre el turismo: convertiremos a Andalucía en el líder nacional.

Sin embargo, el paquete de reducción de impuestos sí es concreto: eliminará el impuesto de sucesiones, bajará el tramo autonómico del IRPF y dará más apoyo a los autónomos con tarifas planas más baratas.

El mantenimiento de los servicios sociales ha ocupado la tercera parte del candidato. Tal como ha acordado con Ciudadanos, el nuevo Gobierno andaluz aprobará un plan de reforzamiento para la sanidad y la educación. Dará mejor cabida a la enseñanza concertada y acabará con la subasta de medicamentos, a pesar de que el ahorro que ha supuesto esta medida se estima en cerca de los 300 millones de euros para el SAS.