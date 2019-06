El consejero de Hacienda, Juan Bravo, confía en que Vox "no termine votando junto al PSOE y a Adelante Andalucía", porque si fuese así, "permitiría que se gobernase con el Presupuesto del PSOE". Bravo ha intervenido este jueves en el Foro Joly, minutos antes de que Vox presentase en el Parlamento su enmienda de devolución del proyecto de Presupuestos andaluces de 2019. "La política es negociar", ha indicado el consejero, que hasta en tres ocasiones ha repetido "que si los Presupuestos no salen, sólo habrá un responsable, este consejero". Unicaja Banco ha sido el patrocinador de este Foro Joly.

Además de inspector de Hacienda y ex diputado del PP por Ceuta, es portero de fútbol sala, lo fue del Jáen, y este jueves ha hecho la siguiente comparación: "Si hace dos meses me dicen qué es más difícil, si pararle un gol a Ricardinho o aprobar un Presupuesto, diría que parar a Ricardinho, pero ahora no lo sé". El portugués citado está considerado como el mejor jugador de fútbol sala del mundo. No obstante, Bravo seguirá hablando con Vox, aunque es posible que el requerimiento del partido de Abascal no esté en sus manos, sino en el futuro del ayuntamiento y la comunidad de Madrid. Bravo ha subrayado que no se trata de hacer "gestos" a Vox, porque sí lo lleva haciendo desde que comenzó a redactar el proyecto. Esto es, que la comunicación ha sido permanente.

"Vox tiene razón, dicen que han tenido poco tiempo para estudiar los Presupuestos, un fin de semana; claro, pero es que nosotros lo hemos hecho en solo tres meses", ha indicado. En efecto, el nuevo Gobierno andaluz prorrogó los Presupuestos de 2018 del anterior Gobierno de Susana Díaz y bien podría haber seguido con ellos hasta aprobar los de 2020, pero Hacienda defendió que sacar adelante otras cuentas daba credibilidad a la nueva administración. De hecho, si Vox terminase votando a favor de su enmienda a la totalidad, el Gobierno podría presentarle en menos de un mes el proyecto de 2020.

"Presupuestos revolucionarios"

Las cuentas de la Junta para 2019 aumentan un 5%, debido a la mejora de la recaudación por el curso de la economía y una reorganización de los fondos europeos. Eso le ha permitido a Bravo presentar un Presupuesto expansivo que incluye una rebaja sustancial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y del tramo autonómico del IRPF. "Estos son unos Presupuestos revolucionarios", ha llegado a comparar.

A pesar de que la oposición de Vox a las cuentas es absoluta -por eso, se suma a la enmienda a la totalidad-, sus parlamentarios no han logrado saber explicar qué cambios quieren. Este partido se opone a la ley de Memoria Democrática y a las subvenciones a organizaciones feministas que sus líderes tildan de "chiringuitos ideológicos". Bravo ha explicado que la Junta mantiene las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género, aunque no apoya que este asunto se "utilice para dividir a la sociedad". "Que Vox diga a qué chiringuitos se refiere", ha indicado. Sobre la partida de Memoria Democrática, que es de cuatro millones de euros, ha indicado que se destina sólo "a pruebas de ADN, a exhumaciones y a identificaciones". El consejero ha explicado que de los cuatro millones de euros presupuestados por el anterior Gobierno, sólo se ejecutó un millón.

Juan Bravo ha estado acompañado en el Foro Joly tanto por consejeros del PP como de Ciudadanos. "Nadie puede negar que éste es un único Gobierno", ha indicado en referencia a la buena sintonía con el titular de Economía, Rogelio Velasco, que fue nombrado a propuesta de Ciudadanos. Además de Velasco, han asistido el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y la de Fomento, Marifrán Carazo. también ha estado la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet.

Más bajadas de impuestos

El consejero ha anunciado que en 2020 también bajarán los impuestos, aunque aún no está en condiciones de señalar cuáles. Sí tocará el tramo autonómico del IRPF y, posiblemente, algo más de Sucesiones. Su cálculo es que si la economía se mantiene a un buen ritmo, en 2021 la Junta entrará en superávit presupuestario, lo que supondría un importante ahorro en intereses de la deuda.

El consejero se ha referido a los dos elementos de los ingresos que son más dudosos. Uno es la venta de inmuebles por valor de 320 millones de euros. Ha dicho que, en estos momentos, ya está en condiciones de vender patrimonio por 90 millones de euros y que hay edificios, como el de Correos de Málaga, que está en línea de salida, aunque sobre ello pesan bastantes embargos.

La otar duda es el ingreso, por parte del Gobierno central, de la recaudación extraordinaria de un mes de IVA. Esto estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, pero Ciudadanos y PP lo tumbaron en el Congreso. Según Juan Bravo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a este pago, aunque esto no está nada claro. No obstante, es cierto que todas las comunidades autónomas han contando con este ingreso.

Sobre Montero, ha dicho que es "su principal aliada", ya que fue ella, siendo consejera de Hacienda, la que defendió que la Junta estaba infrafinanciada con 4.000 millones de euros. Bravo negociará el nuevo modelo de financiación autonómica con el mismo documento que aprobó el Parlamento andaluz, que fue propuesto por María Jesús Montero y que contó con el apoyo de todos los partidos, a excepción de Ciudadanos.