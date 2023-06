Ministro de Turismo: "Tenemos que coordinar acciones para regular la vivienda turística"

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, visitó este miércoles el Digital Enterprise Show (DES) que se celebra en Málaga para inaugurar su Foro de Inteligencia Artificial. Luego, concedió una entrevista a este periódico en la que destacó las excelentes perspectivas en el sector turístico andaluz para los próximos meses y planteó la necesidad de regular las viviendas turísticas con un marco europeo, así como de coordinar acciones entre todas las Administraciones en ese sentido.

–Andalucía fue una de las comunidades con más turistas recibidos en abril, con un aumento del 27% interanual. ¿Presagia una buena previsión para el verano?

–La previsión es extraordinariamente buena para Andalucía y España. La previsión del Ministerio para el próximo semestre destaca que ya igualamos e incluso superamos datos prepandemia de 2019 en turistas, pernoctaciones y gasto en destino. Destacar que el gasto en destino no responde únicamente a la subida de precios del hotel o de la oferta complementaria, sino a la voluntad del turista de gastar más. Hay que destacar también el crecimiento de determinados mercados, como Estados Unidos, que presenta un crecimiento sobresaliente, con indicadores de alto gasto en destino. Y el mantenimiento del principal mercado, que es el europeo y el británico.

–¿La recesión en Alemania puede afectar al turismo?

–Todos los indicadores que tenemos del mercado alemán no presentan en ningún caso una línea descendente, ni siquiera de estabilidad. Todo lo contrario. La dirección que toma el mercado alemán es ascendente y dentro de las previsiones para el próximo semestre, es extraordinaria también.

–Empresarios turísticos critican que el adelanto electoral frena las reservas porque, salvo quienes hayan contratado con anterioridad a ese anuncio y que estarían excusados, hay personas que no saben si les tocará estar en una mesa electoral. ¿Constatan desde el Ministerio esta retracción?

–Siempre hemos convivido en nuestro país con convocatorias de elecciones y nunca ha habido ningún inconveniente. Todo lo contrario. Hay instrumentos, como esa excepción que ha hecho la Junta Electoral Central y también está el voto por correo. En ningún caso advertimos que pueda condicionar el normal desarrollo del mercado turístico este verano.

–Hay un boom de viviendas turísticas. ¿Qué va a hacer el Ministerio para blindar un sector turístico potente sin que muera de éxito? Porque es un problema.

–Efectivamente. Hay que identificar los principales actores que deben intervenir en esta situación Punto uno, ámbito europeo; es importante que los 27 –y en eso hemos estado trabajando las últimas semanas y es clave que el primer partido de la oposición, como es el PP, también se sume– para establecer un marco que regule las plataformas que dan cobertura al alquiler de la vivienda vacacional. Punto dos; evidentemente, nuestra voluntad como Gobierno de España es coordinar con las comunidades iniciativas que tiendan a regularlo y establecer también parámetros de calidad. Si queremos ser un destino que pivote sobre la excelencia, tenemos que establecer parámetros de calidad, seguridad y servicios mínimos que nos ayuden a seguir creciendo como país referencia turística. Es una intervención a todos los niveles. Ámbito europeo para trabajar de la mano los 27 y establecer parámetros que regulen las grandes plataformas. Segundo, en el marco legislativo, el Gobierno de España con las comunidades y las administraciones locales, establecer parámetros que regulen esta actividad.

–¿En la ley de vivienda no se debería haber incluido?

–La ley de vivienda tiene un marco regulatorio dentro del espectro residencial, pero no en el turístico. Hay que avanzar en este proceso legislativo de la mano de las comunidades autónomas que tienen competencias turísticas y de lo que se trata es de coordinar acciones con las comunidades y las administraciones locales.

–Cada vez que hay un temporal vuelve la reivindicación de la estabilización de las playas. Es competencia de otro ministerio, pero ¿qué va a hacer el suyo?

–Nosotros lideramos junto con el resto de ministerios la respuesta a los desafíos que tenemos. Esta situación se vive también en otras comunidades. Es cierto que debemos acometer obras para minimizar estos daños. El cambio climático es una realidad que no hay que negar, como hacen otras formaciones políticas. Vivimos situaciones de lluvias que puedan condicionar nuestro litoral. También de incendios y olas de calor que condicionan nuestros destinos. Es un proceso imparable y debe existir un compromiso absoluto de los dirigentes públicos para minimizarlo.

–¿Cuántos planes de sostenibilidad van para Andalucía?

–En total, en Andalucía hay 59 grandes planes de sostenibilidad. Nueve de ellos en Málaga. Están orientados principalmente a la mejora del espacio turístico. Son proyectos consensuados con la Junta de Andalucía y con las administraciones que han presentado estos proyectos. Son proyectos tractores para mejorar el destino turístico. Este programa de 1.800 millones de euros para el país ha sido canalizado a través de las administraciones públicas. Con la adenda de los fondos europeos, incorporamos 1.000 millones de euros para el sector turístico para ejecutarlos de la mano de la iniciativa privada en modernización , digitalización, transición… Las tres convocatorias extraordinarias de los planes de sostenibilidad han salido y se ha adjudicado los proyectos. Están ahora iniciando los de 2022 y en octubre tendrán las transferencias de 2023. Y los 1.000 millones saldrán también a lo largo de este año, pero no van a ir en el marco de la gestión de las administraciones públicas, sino directamente con la iniciativa privada.

–¿Cuánto dinero supondrá entre las dos líneas para Andalucía?

–Dependerá mucho de los proyectos que presente el tejido empresarial. Estoy convencido que harán buen uso de estos recursos que salen en unas condiciones extraordinarias. Estamos hablando de los fondos reembolsables dentro del marco de la Comisión Europea, de los fondos Next Generation.

–¿Está confirmado que Málaga acogerá en octubre el Congreso Nacional de Industria y Pyme y el de la industria europea?

–Sí. Son dos eventos muy importantes que demuestran que Málaga es un referente turístico. Y como hemos podido comprobar hoy con el desarrollo del DES [Digital Enterprise Show], es un auténtico hub que representa un marco de oportunidades para Málaga, Andalucía y España de atracción de empresas tecnológicas. Somos conocedores de la potencialidad de Málaga y Andalucía. Y estamos trabajando en la organización de estos encuentros que reflejan el compromiso de apostar por Málaga y Andalucía. Quiero también destacar el desarrollo del DES que tiene más de 260 horas de ponencias de máximo nivel. Estamos ante numerosos desafíos y cuanto antes demos los pasos que tenemos que dar, mucho mejor para todos. No sólo en el avance en materia de gestión sino de ciberseguridad.

–¿Su Ministerio va a apoyar la candidatura de Málaga a la Expo 2027? ¿Cómo?

–Todo lo que sea bueno para España contará con el respaldo del Gobierno. Málaga es un referente para el desarrollo económico y cuenta con un impulso importante por parte del Gobierno central en materia de financiación para el desarrollo de estos proyectos. Son muchos los instrumentos con los que cuenta el Ministerio para que el desarrollo empresarial sea un éxito. Aquí en Andalucía podemos poner muchos ejemplos. Recientemente acompañábamos la reactivación de Abengoa. Y hemos puesto a disposición instrumentos del Ministerio para que sea una garantía de sostenibilidad.

-Hosteleros andaluces reclamaban hace unas semanas empleo más cualificado. ¿Cómo se ve desde el Ministerio la situación?

-La situación del mercado laboral es muy cambiante. Este Gobierno apuesta como ningún otro por la formación profesional, más allá de la universitaria, potenciándola para que todas las familias profesionales cuenten con perfiles cualificados. La apuesta por la formación dual es una realidad. Le hemos dado un impulso definitivo, además de garantizar en el ámbito legislativo una ley que dé cobertura a todo el desarrollo educativo y formativo, como hemos hecho en esta legislatura. Cada comunidad cuenta con unas necesidades y un mercado laboral, pero sí que es cierto que en las familias profesionales del sector turístico debemos seguir avanzando, creando valor añadido en la formación no sólo profesional, sino también en la formación continua. Porque el sector turístico es muy cambiante y requiere constantemente de formación permanente para seguir siendo muy competitivo.

-Es también ministro de Industria. El sector turístico es un pilar de la economía malagueña y andaluza. Pero por lo menos en Málaga es prácticamente un monocultivo. ¿El Ministerio tiene herramientas para diversificar la economía?

-Yo no hablaría de monocultivo. Yo creo que hay realidades. Precisamente aquí se muestran indicadores muy positivos del desarrollo industrial. Además, con una industria diferenciada que está generando valor añadido. Hablábamos del encuentro DES que visitamos este miércoles, como se están localizando aquí empresas tecnológicas que están apostando por Málaga y Andalucía. Es un marco de oportunidades el que se abre. El turismo tira mucho de la economía de este país; representa alrededor del 13% del PIB de España. Pero no es menos cierto que hay una revolución industrial orientada a la modernización y adaptación a los nuevos tiempos está suponiendo un impulso importantísimo. De hecho, somos referencia por ser un país muy competitivo en energía renovables para las principales marcas de automoción, proyectos vertebradores en el ámbito naval, en el agro, en el ámbito de la salud, de las nuevas tecnologías... España es un espacio de oportunidades y Andalucía se abre a nuevos yacimientos y espacios de desarrollo empresarial.

-¿Qué valoración hace de los indicadores económicos de España y Andalucía?

-España triplica la media europea en crecimiento económico. Son datos incontestables. Estamos además a la cola en inflación. Aún así no nos conformamos desde el Gobierno de España. No estaríamos hablando de estos datos si no contáramos con un Gobierno que en lo peor de la pandemia apostó por proteger a las empresas y a los trabajadores con ERTE y también financiación así como con otros instrumentos que habilitamos a las comunidades autónomas para hacer frente al brutal desafío de la Covid. Y hoy estamos en una línea que claramente nos diferencia del resto de Europa. En el caso de Andalucía, es una línea de crecimiento destacada. El Gobierno de España está haciendo un esfuerzo con las numerosas transferencias a la Junta de Andalucía y directamente a los programas de mejora del espacio turístico, en el ámbito industrial, a la modernización, los instrumentos directamente orientados a la iniciativa privada para proyectos importantes aquí en Andalucía. Antes hablaba de Abengoa, pero puedo poner otros muchos ejemplos en el ámbito empresarial que es muy importante destacar. Trabajamos en potenciar lo público de la mano de lo privado, haciendo posible que la recuperación sea una realidad, que España siga avanzando y que estemos a la vanguardia de Europa y del mundo.