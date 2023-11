El Gobierno central espera que la Junta de Andalucía no rechace la condonación de la deuda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encabeza la rebelión puesta en marcha por los dirigentes del PP desde el momento que se conociera que el acuerdo alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pasaba por una más que importante condonación de la deuda catalana. Ayer mismo, Moreno calificó el pacto como “completamente indigno” lo que está haciendo el actual presidente del Gobierno central en funciones para mantener el “sillón de la Moncloa” y exigía que Andalucía reciba el mismo trato, que se traduciría, por población y por la infrafinanciación que padece, en 17.800 millones.

No tardó mucho en responder el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien manifestó su confianza en que las primeras palabras del responsable del ejecutivo autonómico pronunciadas un día antes en la que dejaba en el aire su no aceptación de esta condonación de la deuda, fuesen rectificadas. El responsable del Ejecutivo central en Andalucía, señalaba que no entendía “cómo puede quejarse permanentemente de la falta de financiación” ya que se trata de una comunidad autónoma que “ha recibido en los últimos cinco años casi 32.000 millones de euros más de los que recibió durante los cinco años del mandato del PP al frente del Gobierno de España cuando estaba Mariano Rajoy, lo que supone un 38% más”, lo que significa que “es la comunidad que ha recibido una mayor cantidad de fondos procedentes del Plan de recuperación”.

Ayer mismo, Juanma Moreno lamentaba que se están “pasando todas las líneas rojas posibles y Sánchez está triturando los más elementales instrumentos de acuerdo dentro de la propia política”. El presidente de la Junta quiso dejar claro que Andalucía “no tiene un problema de deuda porque sabemos gestionar y no hemos hecho como otras comunidades autónomas que se han endeudado de manera a veces muy irresponsable por parte de sus gestores, por cierto, independentistas y socialistas”.

“Nosotros lo que queremos es que se compense a Andalucía con lo mismo que se le da a Cataluña”, según indicó Moreno, quien ha explicado que el 20%, de la deuda que tiene Andalucía, que “es infinitamente menor”, son sólo 5.200 millones de euros, y eso “no lo vamos a aceptar” y adelantó que pretende conseguir “el mismo trato que a Cataluña” y que en el caso de Andalucía se traduciría en “17.800 millones de euros” por su porcentaje de población.

La Junta sigue con el argumento de que Andalucía está “infrafinanciada” (algo que hasta el propio Gobierno central reconoce) con el actual sistema que suscribieron hace 12 años el que fuera presidente del Gobierno y secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero y ERC y que ha supuesto que hayan dejado de llegar a esta comunidad 1.000 millones de euros al año. “Nosotros lo que reclamamos es igualdad entre los españoles y además la defendemos para Andalucía y para el resto de España”.

El argumento también fue rebatido por el delegado del Gobierno que considera que el pacto alcanzado con ERC supone un “compromiso con la mejora de la capacidad financiera de todas las comunidades autónomas de régimen común”. A su juicio, “supone dar respuesta a la situación que se ha creado como consecuencia del ciclo de crisis económica y al que no se le dio buena respuesta por el anterior Gobierno del PP”. Desde el Gobierno central se ha querido calmar las aguas y se garantiza que “beneficiará a todas y cada una de las comunidades autónomas a través de una modificación legislativa”.

Réplicas políticas

El enfrentamiento entre ambas administraciones encontró su eco en los dirigentes andaluces. Las manifestaciones del presidente de la Junta, fueron recogidas también por el secretario general de los populares en la comunidad, Antonio Repullo quien solicitó que un asunto como la financiación autonómica debe debatirse “entre todas, de manera multilateral” y reprodujo las declaraciones de Moreno en lo relativo a que la comunidad autónoma “no necesita que Sánchez le perdone nada porque está tierra está bien gestionada por u Gobierno del PP; lo que reclama Andalucía es igualdad”.

La consejera de Economía, Carolina España, recogía una idea surgida de la sede central del PP por la que se reclamaba a “los socialistas constitucionalistas, que los hay y muchos que alcen la voz y no se queden callados como hasta ahora”.

Desde las filas socialistas respondieron en boca de la portavoz adjunta en el Parlamento de Andalucía. María Márquez apuntó que la negativa de Juanma Moreno ante la condonación de la deuda o parte de ella, “supone una irresponsabilidad que forma parte de una estrategia partidista más que algo que tiene que ver con la defensa de los intereses de los andaluces”. La parlamentaria onubense quiso aclarar también que “el acuerdo alcanzado conERC no es sólo para los catalanes, sino para todas las comunidades autónomas, por lo que eso de que se rompe España es algo muy viejo que no se cree nadie”.

Por parte de Vox, su portavoz Manuel Gavira adelantó que van a proponer en la Cámara andaluza una declaración institucional (que será rechazada con toda probabilidad) “contra la amnistía y la condonación de la deuda que supone una falta de igualdad entre todos los españoles y queremos que la financiación no sea un arma electoral para que Sánchez monte un gobierno”.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, recriminó a Moreno, su reacción, que consideró “la típica sobreactuación para ponernos a todo a disposición de su partido, ya que “Andalucía, que acumula una deuda por el mismo camino, también va a sentirse aliviada”.

Por último, el portavoz adjunto de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, puso en valor el acuerdo puesto a su juicio “supondrá un alivio para las cargas financieras del Gobierno de Moreno, al igual que servirá para mejorar las cuentas públicas de Cataluña o de la Comunidad Valenciana, otro territorio que, como Andalucía, se ve afectado por el modelo de financiación autonómica desfasado y que debemos reformar cuanto antes”.