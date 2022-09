Filgueras se retracta ante la juez de haber culpado al taxi de la quema de los 9 Cabify

El histórico líder del taxi Enrique Filgueras se ha retractado ante la juez que investiga la quema de nueve vehículos de Cabify en la feria de 2017 de haber culpado en un chat de taxistas al actual presidente de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, Antonio Velarde, de ser el presunto responsable del incendio de los coches.

Filgueras compareció el pasado 19 de septiembre ante la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, donde declaró como testigo después de que la Policía remitiera un nuevo atestado tras analizar el audio de WhatsApp en el que éste, sin dar ningún nombre, acusaba de "pirómano e incendiario" al actual responsable de la asociación, que le sucedió en el cargo tras su jubilación a finales de 2018. La Policía constató que la acusación de Filgueras iba dirigida al actual presidente, por cuanto se refiere al autor del incendio como la persona que ha ido deshaciendo su trabajo en la asociación.

Sin embargo, en la declaración que Filgueras prestó por espacio de unos 45 minutos, en una especie de monólogo en la que la juez apenas le hizo un par de preguntas, el ex líder del taxi sevillano reconoció que "se equivocó" cuando realizó ese audio. "No creo que haya podido ser un taxista, tenía que ser un canalla, que a lo mejor los hay y yo no los conozco", explicó Filgueras.

En esta declaración precisó que seis días antes le habían dicho que era "el antoñito", por lo que él después de haber sufrido una serie de amenazas con pintadas en la fachada de su casa, "soltó toda la mala leche que tenía" en ese audio. "Yo no puedo decir si ha sido ese Antoñito o no, lo que sí le puedo decir y le juro por lo más sagrado es que si aparece ese tema, yo lo llevaré a su señoría, porque yo no soy de los que se vuelven para atrás y además tengo que seguir en la obligación de encontrarlo", aseveró.

También dijo que le habían dicho que el autor era "uno de arriba" pero después de la detención de un taxista como sospechoso, en realidad lo que le habían comentado "eran chuflerías, fanfarronadas y tonterías. Esa es la verdad", declaró el ex líder del taxi.

Así, reconoció que tenía que haber ido "más espacio" porque con esa denuncia "asustó a mucha gente, que dijo !hostia, se está liando la mundial!", pero no encontró "la verdad, nada más que insinuaciones". Insistió Filgueras en que él es el más tiene que perder con esta historia, porque su familia está asustada, pero agregó que "no puede señalar a nadie".

El ex presidente de Solidaridad del Taxi relató que los hechos se remontan a julio pasado, cuando tras haber tenido un juicio por amenazas se encontró en el buzón de su vivienda un escrito, elaborado con ordenador, en el que le decían lo siguiente: "Presidente no te marees más la cabeza, el pirómano es el Antonio". El 1 de agosto se marchó de vacaciones y entonces se produjo un "destrozo monumental" en la fachada de su vivienda, donde escribieron "Perro, vete".

Como no quería "estropear las vacaciones a su familia" es cuando realizó esa grabación. "Creo que me pasé señoría", pero en la parada de aquí de los juzgados me dijeron "ten cuidado con buscar que cuando uno busca puede encontrar cosas que no le gustan" y cuando acudió a la "fuente" le dijeron que "había uno de arriba y uno de abajo". "Creo que me equivoqué y a lo mejor tenía que haber sido más pruedenteporque dije que quiero que se busque debajo de las piedras a ver si el taxi ha tenido algo que ver con esto", en alusión al incendio de los nueve VTC.

Filgueras agregó que en una entrevista dijo que no conocía a nadie en el taxi capaz de hacer "semejante canallada", pero que él ha sido "el más reivindicativo, pero pienso que las cosas tienen un límite y eso no es reivindicar. Nadie me ha escuchado hablar de cucarachas [para referirse a los VTC] todavía, pero siempre he criticado lo que hacen" los vehículos VTC.

Y cuando empieza a buscar al autor del incendio, prosiguió el testigo, empiezan a sucederle cosas, y pasa de "ser el líder idolatrado" del taxi a un "tío un poco amenazado, aunque a mí las amenazas me dan igual, como vengan por delante lo tienen complicado", aunque ha reconocido que su vehículo ha sufrido en este tiempo diversos destrozos y en su casa apareció una pintada, en marzo de 2021, en la que se decía "no vas a parar hasta que no te parta la cabeza".

El ex líder del taxi insistió en que colaborará con la Justicia para esclarecer quién es el autor del incendio porque él "es el más interesado" en que aparezca.

La juez le preguntó si después de haber realizado esa grabación había recibido alguna nueva amenaza o ataque, a lo que Filgueras respondió que estaba circulando que estaban "dividiendo el sector".