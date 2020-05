Crónicas del último año ‘normal’

NORMAL, lo que se dice normal, tampoco lo fue demasiado 2019. ¿O sí? En el arranque de su análisis que a modo de presentación abre el Anuario Joly Andalucía 2020 (368 páginas), su director, Francisco J. Ferraro, lo define como un año "intenso y convulso, un viaje con muchas turbulencias plasmadas en un gran variedad de hechos". Y quizá, precisamente en su intensidad, en sus doce meses de convulsiones y en la condición turbulenta de sus idas y venidas a lo largo de todo su calendario, en todo ese abanico de hechos, en la multiplicidad de acontecimientos, radique su normalidad. Entonces sí podemos afirmar que 2019 fue un año normal. Más aún si lo comparamos con la primera mitad -y con el año entero, según todos los pronósticos- de este 2020, en el que aquella normalidad -todo lo convulsa y turbulenta que se quiera- para la que sí hemos estado casi siempre medianamente adiestrados, se ha podrido y ha quedado hecha trizas por la pandemia del coronavirus dando origen a una expresión -y no sólo a esto, puede que también a la transformación de la realidad misma- de nuevo cuño: la nueva normalidad.

Para recordar aquella en la que habitábamos, y de paso intentar recuperar todo lo mejor que tuvo desechando lo superfluo y lo nocivo que dejó en nuestras vidas, tiene el lector del Anuario Joly Andalucía 2020 un manual de estudio y, si quiere, hasta una guía de instrucciones y un prospecto de indicaciones: conociendo los pormenores del pasado -del más reciente, por muy lejano que nos parezca estos días- podemos intentar detallar el futuro y arrojar algo de luz sobre estos tiempos de incertidumbre. Lo que ha ocurrido no ha acontecido porque sí.

Aunque en sus ediciones anteriores también se ha destacado, especial relevancia cobran en este número del Anuario Joly las páginas dedicadas a Sanidad. El sistema ha reaccionado -superando con bastante más que un aprobado- a la crisis del Covid-19. Pero hay que seguir insistiendo en el titular de un análisis incluido en este volumen: "Una oportunidad para repensar el sistema sanitario".

Es sólo un ejemplo evidente, otro más, de que la resaca de esas "convulsiones y turbulencias" de las que habla Ferraro en su artículo-presentación centrado en los desajustes sociales y políticos por el que el mundo deambula, no se ha diluido. Al contrario. En el panorama internacional, se erige actualísima la contienda electoral en Estados Unidos, con un Donald Trump dispuesto a revalidar su cargo contra el demócrata Joe Biden tras salir airoso del proceso de impeachment al que fue sometido (el artículo del periodista Lluís Basset es clarificador y muy pedagógico al respecto). No lo son menos los análisis de Fernando Faces sobre la crítica situación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de Emilio Ontiveros (La regeneración del capitalismo). El auge de Asia, las revueltas de Hong Kong, la crisis de la OTAN, el futuro de la Unión Europea, las sacudidas del escenario sudamericano... son hitos junto a otros que se pormenorizan, con profusión de datos, gráficos y estadísticas en un trabajo que desmenuza muchas de las claves del que fue nuestro mundo, nuestro país y nuestra comunidad autónoma, provincia por provincia, durante 2019 y que hace especial hincapié en la situación de inestabilidad, incertidumbre y crispación -que se ha agravado en los primeros meses de este año- política e institucional de la que España no logra desembarazarse. Este escenario, dominado por la confusión que tantas veces procede del corazón mismo del palacio de La Moncloa, con un Gobierno surgido tras un agotador proceso electoral con repetición de comicios, y en el que también sobresalieron mediáticamente el juicio del procés y la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos -entre otros asuntos-, es también ampliamente diseccionada por los periodistas y los colaboradores del Grupo Joly.

El gran cambio se produjo en Andalucía. Fin de la era PSOE. La derecha andaluza no olvidará jamás 2019. Volcado en la comunidad autónoma, en indagar, explicar e informar del día a día de Andalucía y de los andaluces, el Grupo Joly dedica el núcleo de su Anuario 2020 a ofrecer al lector un pormenorizado escrutinio del desembarco del PP, de la mano de Ciudadanos y con el apoyo de Vox, en el Palacio de San Telmo después de 37 años de dominio socialista.

Son nuevos tiempos que estos últimos meses parecen haber hecho viejos. No es así. El Anuario Joly Andalucía 2020 da fe de ello.