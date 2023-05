Un Consejo de Ministros extraordinario sobre la sequía busca garantías de suministro

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha adelantado que las medidas que mañana aprobará el Consejo de Ministros para hacer frente a la sequía buscan anticiparse y garantizar si fuera necesario el abastecimiento de agua en las ciudades y su disponibilidad para los agricultores. Ribera ha justificado la necesidad de celebrar una reunión extraordinaria monográfica para dedicar toda la atención del conjunto de los ministros a este asunto "relevante", ante sequías "cada vez más intensas y frecuentes".

Ha indicado que el contenido completo de las medidas se conocerá mañana pero ha apuntado que además de las medidas estructurales es necesario tener una capacidad de reacción "ágil" cuando se necesitan nuevas acciones.

En este sentido, ha recordado que el año pasado ya hubo que adoptar un paquete de medidas para garantizar el abastecimiento de agua en las ciudades y ayudar a los agricultores y ha resaltado la importancia de los planes hidrológicos de tercer ciclo, diseñados para hacer frente a estos episodios de sequía. Es necesario, ha dicho, anticiparse para entender el impacto que puede tener la predicción estacional meteorológica en la disponibilidad de agua en los próximos meses para tener preparada así una reacción temprana.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado el "electoralismo" que, a su juicio, supone el Consejo de Ministros extraordinario que ha convocado el Gobierno para abordar la sequía, suponiendo que "anunciarán una batería de millones de euros que no se van a ejecutar".

Moreno ha cuestionado que este Consejo de Ministros se produzca a escasos días de las elecciones del próximo 28 de mayo. "Nosotros llevamos cuatro años hablando de sequía y proponiendo soluciones concretas", ha agregado.

"Pese a que la Junta de Andalucía solo tiene pocas competencias hemos puesto 300 millones de euros que se están ejecutando. Ahora se han dado cuenta de que han metido la pata y no tienen un discurso del agua", ha proclamado Moreno.

Lo que tarda en hacerse un pantano

Por ello, Moreno ha advertido que la batería de millones de euros que prevé que se anuncien tras este Consejo de Ministros extraordinario "no se van a ejecutar" porque, según ha señalado, un pantano tarda en hacerse cinco años.

"Llevamos cuatro años y medio hablando de esto y ahora hacen un Consejo de Ministros, bienvenido que reaccionen a un gravísimo problema que tienen los ganaderos y los agricultores. Pero no han hecho desaladoras, no han hecho los pantanos", ha censurado Moreno.

Aquí, Moreno se ha preguntado "dónde está la política hídrica del Gobierno", situando a los 'populares' en "el centro" del "negacionismo de unos y del no hacer nada de otros".

Reservas bajo mínimos

Los datos facilitados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica confirmaron la bajada de la reserva hídrica al 48,9%, con lo que encadena cinco semanas a la baja.

La cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación tendrá un especial protagonismo en este encuentro y en las medidas que se tomen al ser el sector primario uno de las más afectadas por esta situación de escasez de agua.

Los ministros se reunirán un día después de conocer que la sequía de la actual campaña se ha convertido en el mayor siniestro en la historia del seguro agrario, tras haber ocasionado daños en los cultivos herbáceos de secano en España, por valor de más de 300 millones de euros.

En el último consejo de ministros de Agricultura europeo, España pidió a la Comisión Europea que permita un anticipo de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en el porcentaje más alto posible debido a la situación de sequía que afecta al campo así como una flexibilización en la aplicación de dicha PAC, dada la situación.

Ese mismo 25 de abril, el BOE publicó una orden de módulos con una rebaja mínima del 25% en el IRPF 2022 para 800.000 agricultores y ganaderos, una reducción lineal que tiene en cuenta la sequía y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Hace menos de un mes también se reunió la mesa nacional de la sequía donde el Ejecutivo se comprometió a estudiar más medidas de apoyo al campo.

En esa reunión, Agricultura reconoció que la situación de sequía es grave y generalizada, aunque con diferencias importantes en el territorio, destacando la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña. En la mesa, una parte del sector y de las comunidades autónomas ya pidieron al Gobierno la aprobación de un decreto de sequía.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA reclamaron ya entonces en ese encuentro que el Gobierno central y las autonomías pasasen ya "a la acción" porque "no cabían más análisis". La situación apremia a soluciones porque las organizaciones agrarias cifran en más de la mitad los daños en el cereal de secano por la sequía actual y ya hay restricciones de riego en las cuencas más afectadas, lo que merma la producción de alimentos y la rentabilidad de los agricultores.

"Electoralismo"

Ante la convocatoria de este consejo extraordinario, el PP ha pedido al Gobierno dejar de lado el "electoralismo y la estrategia de campaña" y el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha instado a que las nuevas medidas sean consensuadas con las comunidades autónomas y los agentes implicados. "La sequía es uno de los principales retos del país, y pido que si se produce ese debate se produzca de forma seria y alejado de todo partidismo", ha dicho.

"Estamos viendo esta semana que todo anuncio que hace Sánchez está vinculado a intentar arañar un puñado de votos y no a resolver los problemas de los españoles y la sequía efectivamente es uno de los tema prioritarios del Gobierno de la nación y de las comunidades", ha recalcado.

También desde Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, socio parlamentario del Gobierno de coalición, ha pedido a Sánchez que "no haga electoralismo" y que "ponga soluciones" a un problema que es prácticamente mundial. "Que no nos acusemos entre nosotros de que no llueva", ha ironizado