Congelación de óvulos: "Un niño lo que necesita es amor, más allá de tener un padre y una madre"

Son muchas mujeres las que desean ser madres, pero también son bastantes las que quieren posponer este momento, dado que prefieren llevar a cabo sus objetivos profesionales y académicos antes de dar el paso a la maternidad.

Es el caso de Sandra Girón, sevillana de 37 años afincada en El Portil que se somete en estos momentos a la vitrificación de óvulos o, lo que es lo mismo, la congelación de las células a una velocidad de más de 15.000°C por minuto, lo que provoca la creación de una especie de gel que no daña las células.

"Ahora mismo tengo varios desafíos profesionales, no tengo pareja y el reloj biológico presiona un poco", subraya a este diario, toda vez que añade que "siempre he querido ser madre y, debido a un estilo de vida incompatible con la maternidad, me propuse congelar mis óvulos para serlo en un tiempo".

Acude a consulta con motivo de su tratamiento con la enfermera María Ángeles López, profesional en una clínica de reproducción asistida. La especialista subraya que es "complejo" que una mujer se quede embarazada a una edad tardía, dado que "no estamos preparadas para ello".

Aspectos como la mayor dificultad para encontrar una estabilidad económica, una formación académica que cada vez es más prolongada en el tiempo o no tener una pareja influyen a la hora de posponer la maternidad, "una decisión que nos la planteamos tarde, lo cual deriva en problemas de infertilidad", sostiene López.

Pese a que cada vez hay más pacientes sometidas a este tipo de tratamientos, "aún es escaso el número por la poca información que existe sobre ello", resalta la enfermera especialista, al tiempo que pone de manifiesto que aún hay "ciertos estigmas" en la sociedad. Es por ello que no pocas pacientes prefieren ocultar a su entorno el hecho de que van a congelar óvulos, "cuando debería ser todo lo contrario".

Sandra Girón prefirió no esconder su intención de aplazar la maternidad y se decidió a compartir su experiencia en sus redes sociales, en las que acumula casi 10.000 seguidores. Aun así, reconoce que aún la sociedad pregunta: "¿No tienes pareja aún?", "¿cuándo tendrás hijos?". En este sentido, considera que "hay mucho estigma" y ciertos sectores de la población piensan que "es horrible, que no es ético y que va contra natura". "Un niño lo que necesita es amor, más allá de que haya un padre y una madre", resume Sandra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Girón (@sandra.giron_)

Los expertos en reproducción asistida coinciden en que no es lo mismo tener un hijo con 20 años que con 40, pues el cuerpo de la mujer cambia y la reserva ovárica es menor y de una calidad inferior. En este punto, María Ángeles López explica que el proceso de vitrificación de óvulos comienza con una fase "en la que preguntamos antecedentes familiares en relación a la maternidad y realizamos un control ecográfico", con los que el médico puede hacer una recomendación en función de la reserva ovárica y el pronóstico futuro de las mismas.

El tratamiento, que se extiende durante unas dos semanas, se inicia con una ecografía previa al ciclo menstrual con el que la paciente quiere hacer el tratamiento. Para la estimulación ovárica a la paciente se le recetan pastillas e inyecciones y, una vez el cuerpo responde de forma adecuada y el tamaño de las células es el óptimo, se programa la extracción de óvulos.

"Comprobamos cuáles son los maduros y esos los congelamos, de manera que la calidad de estos óvulos no se altera", expresa López, quien añade que "se fecundan cuando la paciente así lo requiere", si bien estos tratamientos deben aplicarse antes de los 50 ó 51 años como máximo.

Las personas a las cuales se recomienda la utilización de esta técnica son personas que se van a realizar un tratamiento oncológico que pueda causar daños (a veces irreversibles) en los óvulos; mujeres que tienen una reserva ovárica muy reducida; mujeres que tienen probabilidad de sufrir la menopausia precoz; o, por último, mujeres con enfermedades inmunológicas o de tipo endometriósico.