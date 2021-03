Campaña de concienciación sobre la detección precoz del cáncer de colon

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva (SAPD) ha difundido un vídeo en el que anima a la población, de entre 50 y 69 años, a participar en el programa de detección precoz que desarrolla la Junta de Andalucía.

Según ha expresado Manuel Rodríguez-Téllez, presidente de la SAPD, “el cáncer de colon tiene una gran prevalencia en nuestra comunidad; es la segunda causa de muerte por cáncer, detrás del de pulmón, en hombres, y del de mama, en mujeres. De ahí la importancia de su prevención y detección temprana, porque podemos llegar a tiempo y frenar la mortalidad en 9 de cada 10 casos”.

“Desde la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva nos sentimos absolutamente comprometidos con la prevención del cáncer colorrectal, pero necesitamos la colaboración ciudadana para avanzar en su detección, por lo que llamamos la atención de los andaluces mayores de 50 años, que son la población con mayor riesgo de sufrir cáncer de colon, para que participen en esta campaña. Un gesto tan simple como abrir una carta que nos llegará de los servicios de salud de la Junta de Andalucía, nos puede salvar la vida, pero lamentablemente desde la SAPD observamos que la respuesta es muy baja, por ello queremos con este vídeo animar a los andaluces a que no tengan reparos ni temores y que se hagan la prueba”.

“Se trata de una prueba sencilla, indolora, que todos podemos realizar en nuestra casa. Merece la pena porque nosotros mismos podemos salvarnos del cáncer, salvar nuestra vida”, ha subrayado el doctor Manuel Rodríguez-Téllez, médico especialista de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Con el lema "Responde a la carta, puede salvar tu vida", el vídeo pretende concienciar a los andaluces de la importancia de la prevención del cáncer colorrectal, un cáncer que afecta tanto a hombres como a mujeres y del que cada año se detectan más de 6.000 nuevos casos en nuestra comunidad, alcanzando un 50% de mortalidad. Afortunadamente, en sus fases iniciales el cáncer de colon se cura en un 90% de los casos, de ahí la importancia de su detección precoz.

Además, en estos estadios tempranos el cáncer de colon no presenta síntomas, de modo que las personas que lo padecen no lo sospechan. El programa de prevención se basa en la realización de una sencilla prueba que permitirá detectar sangre oculta en las heces, la cual no se observa a simple vista. Un resultado positivo de esta prueba no siempre supone que la persona presente cáncer de colon, pero será necesario realizar una colonoscopia para descartarlo.

Para ello, la Junta de Andalucía está enviando cartas informativas a toda la población diana (hombres y mujeres entre 50 y 69 años), con el fin de que participen en el programa de prevención. Basta con que respondan a dicha comunicación y recibirán en unos días el material necesario para recoger una pequeña muestra de heces que deberán entregar en su centro de salud. Posteriormente, la muestra se analizará en el laboratorio y, en el caso de que el resultado sea positivo, se le realizará una colonoscopia al paciente que permitirá descartar la presencia de lesiones en el colon. Si la prueba es negativa, recibirá una nueva carta en dos años.

Responde a la carta

El vídeo pone de manifiesto el compromiso de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva con la prevención del cáncer de colon, así como su colaboración con las instituciones sanitarias para el desarrollo de dicho programa.

En sus imágenes, cuatro profesionales del sistema público sanitario andaluz, junto a un paciente, explican de una forma sencilla cómo funciona el programa de detección precoz de cáncer de colon, poniendo en valor la necesidad de participar activamente y subrayando el mensaje: “Responde la carta, puede salvar tu vida”.

Rodado en un entorno medicalizado participan, además de Manuel, paciente del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon; los doctores Ángeles Pizarro, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cáncer Colorrectal de la SAPD y médico especialista en Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla); María D. Giráldez, médico especialista en Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) e investigadora en el Instituto de Investigación Biomédica de Sevilla (IBiS); Alejandro Viejo, médico especialista en Aparato Digestivo del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz); y Manuel Rodríguez-Téllez, médico especialista en Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla) y presidente de la SAPD.