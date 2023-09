La CHG exige a la Junta no desvincularse de obras abastecimiento en Andalucía

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha pedido a la Junta que no se desvincule de las obras de abastecimiento de agua porque "el Estado a través de la CHG actúa pero no es el comodín del público que tenga que actuar en el 66% del territorio porque sea de la demarcación del Guadalquivir", algo que la consejera de Agua del Gobierno andaluz, Carmen Crespo, ha calificado de "cinismo".

En una entrevista con EFE, ha asegurado que la CHG -organismo adscrito al Miteco- colabora con la administración andaluza en las obras de saneamiento y abastecimiento de agua, pero ha criticado que "no puede ser que cuando se plantea una obra de abastecimiento en la demarcación del Guadalquivir -la Junta- diga que eso no es nuestro que es del Estado" .

"Andalucía tiene que velar y ser consecuente con el abastecimiento y saneamiento en todo el territorio y, de hecho, siempre ha sido así y no sé por qué ahora surge esa separación", ha manifestado Joaquín Páez. Tras recordar que la Junta cambió el canon del agua que antes era sólo de depuración y pasó a ser también de abastecimiento, ha explicado que "se cobra en el cien por cien de la región, que tienen cuatro cuencas, una pertenece al Estado -CHG- y las otras dependen de la Junta -Mediterránea andaluza, Tinto-Odiel-Piedras y Guadalete-Barbate-, y todos los andaluces vivamos donde vivamos lo pagamos".

"La Rioja, Cataluña o Navarra, que pertenecen a la confederación hidrográfica del Ebro, no renuncian a hacer obras de abastecimiento", ha argumentado el presidente de la CHG, que ha precisado que la Confederación no tiene competencias en saneamiento y abastecimiento sino que son las entidades locales y en auxilio las comunidades autónomas y el Estado.

No obstante, ha destacado que la CHG cuando se declaran las obras de abastecimiento de interés general las acomete, como es el caso de las actuaciones de depuración y saneamiento que ejecuta actualmente en Sevilla a través de un convenio con la empresa municipal de agua Emasesa y otras de depuración en Gerena e Isla Mayor mediante un convenio con Aljarafesa. De hecho, ha apuntado que la Junta está ejecutando obras de abastecimiento en la localidad sevillana de Burguillos y ha recordado que en junio de 2020 declaró diecisiete obras de abastecimiento de interés autonómico por la sequía con una inversión de 430 millones y "estaban diseñadas no solo para las cuencas que gestiona la Junta sino también dentro de la demarcación del Guadalquivir".

Por tanto, ha expresado su desconcierto por que la Junta "cuando no ha ejecutado una obra alegue que eso depende del Estado o del 66% que gestiona la CHG" y ha instado al gobierno andaluz a que "planifique las obras de interés autonómico de abastecimiento en cualquier lugar de la cuenca porque otras regiones no renuncian a eso".

"Competencia estatal"

Por su parte, la consejera Carmen Crespo ha incidido en que se trata de una competencia estatal y no autonómica. "Es un gran cinismo por su parte. La CHG tiene el 67 % del territorio, es competencia estatal y han hecho dos decretos de sequía bastante cortitos", ha sostenido. Por el contrario, ha destacado que la Junta de Andalucía únicamente es responsable del 33% de las cuencas andaluzas y ya ha puesto en marcha tres decretos de sequía por valor de 300 millones de euros.

Ha afirmado que desde la CHG tienen que "hablar menos" y "confrontar menos con Juanma Moreno y hacer más", ya que tienen más competencias y los recursos económicos para hacer más que la Junta de Andalucía, por lo que exige que auxilie a los ayuntamientos en su cuenca y hagan lo que necesitan los agricultores. "Le acabamos de ofrecer algo más porque Moreno les ha dicho: si ustedes le dan los veinte hectómetros cúbicos que tienen los regantes, en definitiva, para la agua regenerada, la Junta de Andalucía le construye los terciarios a esos agricultores en Sevilla, en Córdoba y en Jaén", ha explicado.

Ha preguntado cuándo facilitarán esos 20 hectómetros cúbicos para que, por ejemplo, el olivar no se quede sin agua regenerada y así Andalucía pueda ser "la primera comunidad autónoma de Europa con economía circular", También ha cuestionado a la CGH por las actuaciones de emergencia en la actual situación de sequía y "si van a dejar ya la filosofía política de que no a las presas y no a los trasvases y van a actuar". "Tenemos todos que poner de nuestra parte, no poner chinitas en el camino. Esto no es una cuestión de confrontación, es de necesidad de nuestra tierra"; ha concluido.

Obras hídricas

El Estado ha invertido más de 320 millones en obras de depuración y abastecimiento en Andalucía, según Páez, que ha citado tres desaladoras en Almería por 180 millones, las canalizadas de la presa de Rules, que estaban paradas y se han comenzado a ejecutar con un presupuesto del Estado de 110 millones, y el túnel de San Silvestre, que pertenece a la cuenca del Guadiana y se ha licitado por 65 millones para dar seguridad al 75% del consumo hídrico de Huelva.

Asimismo, el presidente de la CHG ha criticado el "mantra de la Junta" de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha recortado un 11% en plena sequía las inversiones en la cuenca del Guadalquivir y ha asegurado que es "falso" porque en total se elevan este año a 107 millones, sin contar los once millones en obras de emergencia. En este sentido, ha censurado que el ejecutivo andaluz "haga juego político en plena sequía" con el anuncio del plan SOS contra la sequía dotado con más de 4.000 millones y que, según Páez, es "la recopilación de los tres planes hidrológicos de las cuencas comunitarias y con dinero no sólo de la Junta sino también del Estado para llevar a cabo obras hidráulicas en el sexenio 2022-27".

Ha precisado que hay que diferenciar entre obras de planificación, que son a largo plazo, y de emergencia por la sequía, ya que hacer una depuradora, un colector, las conexiones para los embalses o hablar de usos terciarios -usar el agua de depuración para ponerla en mejores condiciones posibles- "no son obras por la sequía", aunque son "muy necesarias". "Hemos licitado la depuradora de Isla Mayor (Sevilla), que ya está en ejecución, y no la vendemos como una obra por la sequía", ha expuesto el presidente de la Confederación del Guadalquivir, que ha reseñado que los dos decretos de sequía aprobados por el gobierno de la nación han permitido planificar 16 obras de emergencia en Andalucía, entre ellas balsas deterioradas, impermeabilización de presas y limpieza de lodos y canales.