Amenazan de muerte a un médico de Urgencias en la Sanidad Privada

"Me sentí acorralado en la habitación por los familiares de una paciente, que se encontraba ingresada. Me amenazaron de muerte y me intimidaron. Me dijeron que me iban a estrangular haciéndome señales de cortarme el cuello. Sentí miedo. Parece que los médicos vamos a tener que pasar consulta con un guardia de seguridad al lado. Se ha perdido por completo las formas y el respeto al médico. Lo sufrimos a diario". Un especialista de Atención Primaria, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a las amenazas, relata la agresión que sufrió la tarde del día 11 de septiembre de 2022, en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, centro privado en el que trabaja como especialista en Urgencias.

La agresión denunciada ha sido sometida a proceso judicial este miércoles, 11 de enero de 2023. El Ministerio Fiscal, tras estudiar el caso, ha solicitado la pena máxima para los agresores, según explican fuentes cercanas al caso, que está pendiente de sentencia.

Los hechos

La víctima acudió a atender a una paciente que se encontraba en planta por un problema de salud. "Me dieron aviso los familiares porque la paciente sentía dolor y subí a la planta de hospitalización, desde las Urgencias, a atenderla. Cuando entré en la habitación había unas seis personas en torno a la paciente. Les indiqué tratamiento para el dolor y prueba de imagen para diagnóstico. Los familiares exigieron la visita del urólogo, pero les indiqué que tenían que esperar a los resultados", recuerda el médico agredido.

Tras atender a esta mujer que se encontraba ingresada en planta, el médico regresó a su puesto en Urgencias cuando recibió una llamada alertándole que los familiares "le iban a matar". En ese instante el doctor subió de nuevo a la habitación donde se sintió acorralado por familiares de la enferma que comenzaron a insultarlo y a amenazarlo, recuerda la víctima. Además de las amenazas los familiares se encontraban incumpliendo la obligación de portar mascarilla en el recinto hospitalario.

"Me exigía que acudiera un urólogo de inmediato y traté de explicarles que este especialista se desplaza una vez que que constata daño urológico a través de prueba diagnóstica, pero no querían esperar los resultados, cuestionando mi actuación", recuerda.

El doctor avisó al guardia de seguridad y a la Policía Nacional al sentirse amenazado. Este miércoles se ha celebrado el juicio en Sevilla, que ha quedado visto para sentencia. El Ministerio Fiscal ha solicitado la máxima condena administrativa por los hechos, según fuentes cercanas al caso.

Esta agresión sometida a juicio no ha sido la última. Este domingo, 8 de enero, el doctor ha tenido que solicitar de nuevo la intervención del guardia de seguridad en el mismo centro sanitario, al sentirse amenazado por un paciente con heridas tras una pelea en una zona de aparcamiento. "Este paciente, que tenía heridas por haberse pelado previamente con un gorrilla, también comenzó a mostrarse violento en Urgencias y tuve que llamar de nuevo al agente de seguridad", lamenta la víctima.

Sanidad privada saturada

Las consultas de la sanidad privada también se llenan de pacientes que buscan soluciones a sus problemas de salud cuando no logran respuesta en la sanidad pública. El colapso de la asistencia pública termina impactando de este modo en los centros privados cuyos profesionales ven aumentar en exceso el volumen de pacientes.

Varias víctimas afectadas consultadas por la edición Digital de este periódico relatan cómo se "está perdiendo el respeto en las consultas, de modo que las amenazas se están convirtiendo en una constante".