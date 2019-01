Almáchar: un médico para 1.900 vecinos

En Almáchar, los resfriados y las gripes tienen que programarse. Las dolencias estomacales, los postoperatorios o cualquier padecimiento que no requiera de urgencia tienen difícil un diagnóstico inmediato. Así, como dicen sus vecinos, “mejor pensar que es un achaque e ir a la farmacia que pedir número en el médico”. El problema que llevan denunciado desde hace tiempo pero que ahora se ha agravado desde las vacaciones de Navidad es que tan sólo tienen un médico para 1.900 habitantes, 1.500 cartillas puntualiza el alcalde, José Gámez (IU) y éste sólo atiende una media de dos horas diarias.Eso implica que cuando lleva el facultativo en vez de ver a medio centenar de pacientes sólo pueda tratar a una quincena. Pasado el plazo que tiene estipulado para la consulta tiene que desplazarse a otro pueblo de alrededor o al centro de salud de Vélez -Malaga al que pertenece. Así, esta semana, la persona que enfermaba un miércoles no encontraba cita hasta el lunes.

“Mi problema es el mismo que tiene mucha gente, que el médico viene muy poco rato. Debería pasar consulta a sesenta personas y no llega ni a quince porque tiene que cumplir con sus horarios. Así que a la hora y media o dos horas se va a otro pueblo y si yo me voy a urgencias a Benamargosa me dicen que no me atienden porque no es de gravedad, y yo me pregunto, ¿entonces quien me atiende?”, explicó Juan Ruiz, quien recalcó el problema que supone tener un médico para 1.900 habitantes. “Tenemos un problema grande, así que cuando me resfrío, ya ni voy al médico”.Esta semana también esperaba que la atendiesen Dolores España, quien su mayor problema es que tiene enfermo en casa y con los horarios del médico muy limitados. “Sólo tenemos dos horas, y qué pasa el resto del día o por la noche. Cuando le dio el ictus no eran ni las dos de la tarde y ya no había médico para que le diese una primera atención”, se quejó Dolores España en la sala de espera. “El médico está muy regular, con lo necesario que es y lo poco que viene”, añadió.En la cola del médico se van sucediendo muchas historias como la que relató otra joven que el 17 de diciembre fue operada para quitarle la vesícula y no consiguió que la atendiesen hasta después del día de Navidad. “No teníamos médico pero es que además cuando llegué a las urgencias de Benamargosa me dijeron que no estaban para eso. Somos personas”, denunció esta joven.También lo hizo Rosa Romero, cuyo hijo de meses enfermó durante las fiestas. “Llevo desde el 20 hasta hoy esperando que lo atienda un médico porque en Navidad olvídate, y de un pediatra también. Lo he tenido que llevar a las urgencias de Vélez-Málaga y allí esperar que un pediatra de planta pueda bajar a verlo, o si no un médico de familia”, relató la joven. El alcalde de Almáchar, José Gámez (IU), resumió la situación: “Si un vecino quiere sacar número para el médico se encuentra, como ha ocurrido infinidad de veces, que le den cita, o mejor dicho que la coja, para dos o tres días después, habiendo ocurrido casos donde vecinos con cuadros febriles o resfriados que no eran para urgencias del hospital acabaron siéndolo por el tiempo que había pasado. Ha habido incluso situaciones de diagnósticos tardíos por este hecho con consecuencias graves para la salud”, denunció Gámez.Por todo ello, desde esta semana los almachareños se están concentrando a las puertas del Centro de Arte y Desarrollo donde están provisionalmente las consultas para exigir a la Consejería de Salud “una mejora atenci

José Gómez · Alcalde de Almáchar Ha habido situaciones de diagnósticos tardíos con consecuencias graves para la salud”

ón sanitaria en el consultorio”. Además están recogiendo firmas, con un texto en el que hacen hincapié en la necesidad de “más horas de atención médica, dado que en la actualidad no se cubren las ausencias del personal sanitario, a la vez que exigimos también la contratación de un segundo médico y más apoyo pediátrico dadas las necesidades reales y la alta demanda existente”.Desde la delegación territorial de Salud explicaron que “durante el periodo vacacional y ante la falta de disponibilidad de facultativos en la bolsa de trabajo del SAS, el Área Sanitaria, está cubriendo la asistencia a los vecinos de la localidad diariamente y durante un periodo de dos horas y media mediante la visita de un médico de familia que cubre la demanda de la población”. Además según informaron, desde noviembre existe una resolución firmada para la llegada de un segundo médico en base al proceso selectivo de la convocatoria pública.