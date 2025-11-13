Una lancha semirrígida de unos 8,5 metros de eslora, dotada de un potente motor, ha aparecido al amanecer de este jueves varada sobre la arena de la playa de Getares, en Algeciras, a escasos metros de la desembocadura del río Pícaro. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana cuando los primeros operarios municipales de limpieza de playas, que iniciaban su jornada, dieron el aviso a las autoridades al percatarse de la embarcación.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y al Servicio Marítimo, para realizar las primeras inspecciones. Las fuentes consultadas confirman que la lancha fue remolcada con dificultad, debido a su tamaño y peso, con ayuda de los vehículos de la Delegación de Playas del Ayuntamiento de Algeciras, que colaboraron en la maniobra para despejar la arena.

Aunque la investigación se encuentra en una fase inicial, las primeras pesquisas apuntan a que la embarcación fue robada la noche anterior, previsiblemente en un puerto deportivo del litoral gaditano o malagueño. Las autoridades no descartan que se trate de una lancha utilizada para el traslado irregular de migrantes desde la costa marroquí hasta la Península, una práctica que, según fuentes de la Guardia Civil, ha experimentado un repunte en los últimos tiempos.

La hipótesis cobra fuerza por las características de la embarcación, idénticas a las que emplean las redes de tráfico de personas para realizar cruces rápidos y discretos a través del estrecho de Gibraltar, aprovechando la corta distancia entre ambas orillas y las condiciones favorables de la madrugada.

El hallazgo de Getares se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de robos de embarcaciones recreativas en el Campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz y la vecina Costa del Sol. Fuentes policiales señalan que numerosas lanchas y semirrígidas han sido sustraídas en los últimos meses para su presunto uso en operaciones ilegales de transporte de migrantes o en alijos de droga procedentes del norte de Marruecos.

De hecho, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado recientemente varias operaciones contra grupos organizados dedicados a este tipo de actividades, algunos de los cuales operaban entre Ceuta y Algeciras. Los grupos que gestionan los cruces suelen abandonar las lanchas tras completar la travesía, para evitar ser detectados o interceptados por las patrullas marítimas. En muchos casos, las embarcaciones quedan varadas o semihundidas en la costa andaluza.

Por el momento, la lancha encontrada en Getares ha sido trasladada a dependencias de la Guardia Civil, donde los agentes del Servicio Marítimo y de Policía Judicial trabajan para identificar su procedencia y propiedad, así como determinar si existe relación con redes de tráfico ilegal.