Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras / Erasmo Fenoy

Fotos de la lancha semirrígida robada y varada en la playa de Getares, en Algeciras

Inmigración irregular

La Guardia Civil investiga si la embarcación, de 8,5 metros de eslora, fue utilizada para el traslado irregular de migrantes a través del Estrecho

Noticia completa: Aparece una lancha varada en la playa de Getares, en Algeciras

