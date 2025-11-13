Ir al contenido
header.menu.open
Campo de Gibraltar
Algeciras
La Línea
San Roque
Los Barrios
Tarifa
Jimena
Castellar
Tesorillo
Gibraltar
Vivir el sur
Marítimas
Provincia
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Economía
Sociedad
Salud
Tecnología y Ciencia
Medio ambiente
Motor
De compras
Deportes
Algeciras CF
Balona
Cultura
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Regístrate
Campo de Gibraltar
Algeciras
La Línea
San Roque
Los Barrios
Tarifa
Jimena
Castellar
Tesorillo
Gibraltar
Turismo
Vivir el Sur
Marítimas
Puerto de Algeciras
Provincia
Provincia de Cádiz
Panorama
Andalucía
España
Economía
Mundo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Salud
Medio ambiente
Motor
Gastronomía
De compras
Wappíssima
BC Noticias
Deportes
Algeciras CF
Balona
Noticias deportes
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV-Comunicación
Turismo y viajes
Toros
Noticias toros
Tecnología
Noticias Tecnología
Videojuegos
Suplemento Tecnológico
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Suscripciones
Suscripción a Europa Sur en PDF
Suscrípción a Europa Sur en papel
Buscar contenidos
Agenda
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 10 al 16 de noviembre
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
Fotos de la lancha semirrígida robada y varada en la playa de Getares, en Algeciras
Inmigración irregular
La Guardia Civil investiga si la embarcación, de 8,5 metros de eslora, fue utilizada para el traslado irregular de migrantes a través del Estrecho
Noticia completa
:
Aparece una lancha varada en la playa de Getares, en Algeciras
1/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
2/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
3/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
4/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
5/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
6/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
7/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
8/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
9/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
10/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
11/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
12/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
13/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
14/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
15/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
16/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
17/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
18/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
19/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
20/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
21/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
22/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
23/23
Fotos de la embarcación varada en la playa de Getares en Algeciras
/
Erasmo Fenoy
También te puede interesar
Fotos de la lancha semirrígida robada y varada en la playa de Getares, en Algeciras
Una mujer y tres menores resultan intoxicados por un escape de gas en Algeciras
Jupol denuncia que la Policía Nacional en el Campo de Gibraltar carece de medios básicos: “Solo dos agentes tienen placas balísticas y la UPR no entrena el tiro desde 2019"
Aparece una lancha varada en la playa de Getares, en Algeciras
Lo último
Juanma Moreno invita a Pedro Sánchez al Debate del estado de la Comunidad: "Si quiere debatir conmigo, estoy dispuesto"
Análisis Dreame V20 Pro: cuando la aspiradora tiene brazo robótico
Aspirador Dreame V20 Pro: imágenes del análisis
El alcalde de La Línea destaca la equiparación fiscal con Gibraltar como clave para erradicar el contrabando de tabaco