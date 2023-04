Un nuevo vertido de fuel del 'OS 35' llega a la playa de El Rinconcillo, en Algeciras

La llegada en la mañana de este Jueves Santo a la playa de El Rinconcillo, en Algeciras, de restos de hidrocarburos procedentes del buque OS 35, varado en Gibraltar, ha hecho saltar, de nuevo, todas las alarmas en la bahía. Además de en la playa algecireña, las galletas de fuel también han tocado tierra en la desembocadura del río Palmones, que separa Algeciras de Los Barrios.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha señalado que este escape “pone de nuevo a Gibraltar en el punto de mira como responsable de una situación que ha sido gestionada de manera pésima desde el número 6 de Convent Place, y de la que el Gobierno de España tiene buena parte de responsabilidad”.

El alcalde ha informado de que, desde primera hora de esta mañana, se trabaja en las labores de retirada de las galletas de fuel que, debido a las condiciones meteorológicas, han aparecido en la costa algecireña.

“En cualquier caso —ha señalado Landaluce—, el daño ya está hecho. Además del perjuicio que significa para el turismo, hay que añadir las graves consecuencias medioambientales que conlleva el contacto de hidrocarburos con el medio natural”. Sobre este último aspecto, el regidor algecireño ha asegurado que no se trata de un caso puntual “puesto que no se entiende que un territorio que se jacta de poseer una de las rentas per cápita más altas del planeta carezca de una estación depuradora de aguas residuales, lo que conlleva que todas las aguas negras de Gibraltar se viertan de manera constante a las aguas de la Bahía”.

Quejas de Landaluce

Este miércoles, el temporal de viento que azota el Estrecho desplazaba al OS 35 de su posición y lo separaba aún más en la zona del casco que estaba dañada, lo que provocó un escape de fuel.

Landaluce, en su condición de senador, interpeló en su momento al Gobierno de España sobre las consecuencias de tener varado el buque, recibiendo por respuesta: “El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico desplazó medios de respuesta del Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación, desde la base logística de Jerez de la Frontera hasta una zona de costa cercana al accidente, para intervención en caso necesario. Dicha intervención no ha sido necesaria”.

“Es buen momento para recordar —prosigue el primer edil— otra respuesta aportada por el ejecutivo de Pedro Sánchez" cuando se preguntó sobre qué medidas había adoptado el Gobierno para reclamar responsabilidades a Gibraltar: "En relación con la pregunta de referencia, se informa que, a través de los canales diplomáticos habituales, España ha solicitado al Reino Unido la remisión de un informe del suceso del OS 35. En esa misma ocasión, España ha reiterado al Reino Unido que la posición de España respecto de los espacios cedidos y no cedidos a la Gran Bretaña por el Tratado de Utrecht permanece inalterada desde dicho Tratado. El Reino de España no reconoce al Reino Unido otros derechos y situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713, suscrito entre las Coronas de España y de la Gran Bretaña”.

A raíz de esta respuesta, concluye Landaluce en un comunicado, "cabe preguntarse: ¿a qué está esperando el Gobierno de España para actuar ante un problema que se encuentra en sus aguas? Mientras tanto, quienes sufrimos las consecuencias somos los campogibraltareños", finaliza la nota de la alcaldía.

Posibles nuevos escapes

Desde el Gobierno de Gibraltar informan que no ha habido más fugas de petróleo desde la tarde del miércoles, "lo que evidencia que este petróleo era el combustible irrecuperable de una tubería". Sin embargo —añaden—, "no se pueden descartar nuevos escapes, ya que es imposible conocer las posibles cantidades y ubicaciones de los restos de fuel y residuos atrapados. La Autoridad Portuaria de Gibraltar y el Departamento de Medio Ambiente vigilan constantemente la situación".

Se espera que el fuerte temporal en el mar continúe hasta la próxima semana, "por lo que es poco probable que sea posible reponer la barrera en este tiempo", informan desde Gibraltar. "Los equipos de salvamento aprovecharán cualquier tregua del tiempo para desplegar equipos de buceo que investiguen los daños y apliquen medidas de mitigación del vertido de petróleo en la medida de lo posible".

El Departamento de Medio Ambiente agregaba de que la playa de Levante estaba libre decontaminación, mientras que Catalan Bay, Sandy Bay y Little Bay se emcontraban temporalmente cerradas para permitir que la operación de limpieza avanzara lo más rápidamente posible.