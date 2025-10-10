Tecnología de vanguardia para el Estrecho: así es el 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil

La Guardia Civil está de estreno y lo comparte con la ciudadanía en Algeciras. El Instituto Armado ha celebrado este viernes una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el nuevo buque oceánico Duque de Ahumada, la más reciente incorporación a la flota del cuerpo.

Numerosos ciudadanos han pasado por la cubierta y parte de las instalaciones del navío en vísperas de la inauguración, este sábado, del nuevo muelle Marqués de Rodil que acogerá las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras. El acto estará presidido por el teniente general Mando de Fronteras, Manuel Navarrete, y contará con la asistencia de la Subdelegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores, como principales autoridades.

El nuevo buque oceánico de la Guardia Civil está considerado como el más grande y avanzado de toda la historia del Servicio Marítimo (Semar). Construido en los astilleros Ría de Vigo, del Grupo Armón, este coloso del mar se ha convertido en el buque insignia de la Guardia Civil desde su entrada en servicio en septiembre. Su primera escala en la Bahía de Algeciras tiene un marcado carácter simbólico: marca el inicio de una nueva etapa en la seguridad marítima española y europea, en uno de los puntos más estratégicos y complejos del planeta, el Estrecho de Gibraltar.

El Duque de Ahumada se integrará en el Grupo Marítimo del Estrecho, con base en la Zona Franca de Cádiz. Desde allí coordinará operaciones de vigilancia de fronteras, lucha contra el narcotráfico, control de la inmigración irregular y protección del medio marino.

Con 82 metros de eslora, 14 de manga y 2.600 toneladas de desplazamiento, el Duque de Ahumada puede operar durante un mes sin regresar a puerto, gracias a una autonomía de 11.000 millas náuticas. Sus dos motores MAN 12V175D de 2.200 kW impulsan el barco a 18 nudos de velocidad máxima, combinando potencia, eficiencia y bajo impacto ambiental.

El proyecto ha supuesto una inversión de 34,9 millones de euros, financiados en un 90% por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). A cambio, el buque deberá participar cuatro meses al año en misiones internacionales, reforzando la seguridad marítima de otros Estados miembros de la UE.

Pero su misión no se limita a la vigilancia. En su interior hay instalaciones de asistencia y rescate únicas: áreas para mujeres y niños, una enfermería equipada, una morgue, dos celdas y una sala de custodia para traslados de detenidos. En la popa, un helipuerto de 144 metros cuadrados permite el aterrizaje de helicópteros medianos, mientras que a ambos costados transporta dos embarcaciones rápidas RHIB, capaces de alcanzar 60 nudos, auténticas “balas” sobre el mar.