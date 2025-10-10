Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Fotos del nuevo buque oceánico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada' en el Puerto de Algeciras

Galería gráfica

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 10 de octubre 2025 - 19:19

La Guardia Civil celebra este viernes una jornada de puertas abiertas del nuevo buque oceánico Duque de Ahumada, que se incorpora al Instituto Armado para patrullar en el área del Estrecho.

Numerosos ciudadanos han pasado por la cubierta y parte de las instalaciones del navío en vísperas de la inauguración, este sábado, del nuevo muelle Marqués de Rodil que acogerá las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras.

Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
1/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
2/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
3/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
4/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
5/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
6/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
7/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
8/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
9/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
10/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
11/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
12/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
13/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
14/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
15/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
16/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
17/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
18/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
19/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
20/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
21/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
22/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
23/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
24/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
25/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
26/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
27/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
28/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
29/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
30/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
31/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco
Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras
32/32 Fotos del nuevo patrullero de la Guardia Civil " Duque de Ahumada " en el Puerto de Algeciras / Andrés Carrasco

También te puede interesar

Lo último

stats