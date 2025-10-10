Así han sido las obras del nuevo muelle de la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha finalizado las obras del nuevo muelle destinado a la Guardia Civil en la Dársena del Saladillo, una infraestructura moderna que recibirá el nombre de Muelle Marqués de Rodil, en homenaje a José Ramón Rodil y Gayoso, militar del siglo XIX que organizó el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, precursor de las actuales unidades de vigilancia marítima. El muelle será inaugurado este sábado 11 de octubre a las 10:30, coincidiendo con los actos de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, organizados por la Comandancia de Algeciras.

Las obras, iniciadas a comienzos de 2024 y ejecutadas por la empresa Dragados, han contado con una inversión de 3,2 millones de euros por parte de la APBA y son fruto del convenio firmado con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Este acuerdo permitirá, por un lado, que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil traslade su flota al nuevo muelle, donde contará con mayor calado y espacio para operar con las nuevas embarcaciones del cuerpo. Por otro, la Autoridad Portuaria podrá dar un uso comercial a las actuales instalaciones del Servicio Marítimo y a las explanadas donde se almacenan las embarcaciones decomisadas en el Muelle de Embarcaciones Auxiliares.

Detalles del proyecto

El nuevo Muelle Marqués de Rodil cuenta con 167,7 metros de longitud, más de 15 metros de anchura y un calado máximo de 4,5 metros. Se ha construido sobre la antigua rampa de varada al norte de la Dársena del Saladillo, con una explanada adosada que facilitará las operaciones diarias.

La infraestructura incluye todos los elementos de atraque, amarre y seguridad, así como servicios de agua, electricidad y alumbrado. Además, durante los trabajos se procedió a la retirada de embarcaciones hundidas y al dragado de la zona, mejorando significativamente las condiciones de navegación y limpieza del entorno portuario.

Renovación integral de la zona sur del Puerto

El nuevo muelle forma parte de un paquete de inversiones superior a los 20 millones de euros que la APBA está culminando en la zona sur del Puerto de Algeciras. Entre las actuaciones más destacadas figuran la renovación de los pantalanes de la dársena deportiva, la reordenación del Acceso Sur, el Muelle de Armamento y el Corredor Verde del Saladillo.

En el caso de los pantalanes deportivos, la intervención permitirá incrementar en 50 el número de atraques disponibles. Para ello se han demolido los antiguos pantalanes fijos de hormigón y se han sustituido por estructuras flotantes, más cómodas y seguras para los usuarios.

Durante el proceso se dragaron 22.000 metros cúbicos de sedimentos, de los cuales 14.000 estaban contaminados, logrando sanear la dársena y eliminar los malos olores que afectaban al entorno. Además, en coordinación con la APBA, el Ayuntamiento de Algeciras ha actuado aguas arriba del arroyo del Saladillo para eliminar vertidos y evitar que la situación se repita.