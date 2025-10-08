Marlaska inaugurará en Algeciras la nueva base marítima de la Guardia Civil mientras crece el poder del narco en el Estrecho

Visita de las autoridades al nuevo muelle para la Guardia Civil en la dársena de El Saladillo, en enero de 2024.

La lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar atraviesa un momento complejo. Según publica El Mundo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto acudir este sábado, 11 de octubre, a Algeciras para inaugurar la nueva base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la dársena de El Saladillo, un proyecto valorado en casi 3 millones de euros.

Sin embargo, los agentes denuncian que las cuatro embarcaciones destinadas a combatir a los clanes del hachís y la marihuana "están inoperativas". Los guardias civiles alertan de que patrullan con "zodiacs de aluminio", muy inferiores a las narcolanchas que cruzan a diario el Estrecho cargadas de droga. "Cualquier día nos pasan otra vez por encima y nos matan", advierte uno de los efectivos, en referencia al ataque mortal de Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha arrolló a seis agentes y acabó con la vida de dos de ellos.

La visita de Grande-Marlaska, a la que también asistirá la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Este nuevo muelle en El Saladillo es fruto del convenio firmado por la institución portuaria con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior. El convenio permitirá, por un lado, dar un uso comercial a las actuales instalaciones que ocupa el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el Muelle de Embarcaciones Auxiliares y, por otro, permitirá al Servicio Marítimo reubicar su flota en la nueva línea de atraque donde dispondrá de mayor espacio y calado para las nuevas embarcaciones del cuerpo y el mejor cumplimiento de sus funciones.

La empresa Dragados ha sido la encargada de construir un muelle de gravedad de 167 metros de longitud en la actual escollera y rampa de varada al norte de la dársena de El Saladillo, con más de 15 metros de anchura y hasta 4,50 metros de calado. La dotación incluye todos los elementos de atraque, escalas y amarre, además de servicios de abastecimiento de agua, electricidad y alumbrado.

Seguimiento a narcohelicópteros

A la falta de medios marítimos se suma —según la misma información— una instrucción del Ministerio del Interior que habría ordenado no balizar ni seguir a los narcohelicópteros que transportan alijos desde Marruecos. Los agentes aseguran que la medida se justifica con el argumento de evitar accidentes aéreos durante las persecuciones, aunque fuentes del propio departamento lo niegan tajantemente. "Es rotundamente falso que exista una orden dictada por el Ministerio del Interior que prohíba el balizamiento de helicópteros", sostienen desde Interior.

La denuncia coincide con la época de mayor actividad de las organizaciones del narcotráfico, que aprovechan la cosecha de hachís y marihuana para intensificar el trasiego entre ambas orillas. "La ruta aérea entre Marruecos y la Península no se está trabajando y, por tanto, hay un descontrol total", aseguran los agentes consultados por El Mundo.

Las fuentes recuerdan que, antes de que Interior decidiera en 2022 desmantelar el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON Sur) —la unidad de élite que durante cuatro años operó en exclusiva contra los clanes del Estrecho—, era habitual hacer el seguimiento de los helicópteros cargados con droga. "Entonces las intervenciones por tierra, mar y aire eran efectivas. Ahora hacemos lo que podemos y las organizaciones saben que juegan con ventaja", lamentan.

Mientras tanto, los narcotraficantes siguen aumentando su capacidad logística y su agresividad. "Estamos fuera de juego en comparación con ellos", alertan los agentes. En el acto de este sábado también se exhibirá el buque Duque de Ahumada, símbolo de la modernización del Servicio Marítimo. Para muchos de los efectivos, sin embargo, su presencia en Algeciras es "una provocación".