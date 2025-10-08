La Guardia Civil denuncia la falta de medios "desde Tarifa hasta Sanlúcar" tras un nuevo alijo en Cádiz

La madrugada de este miércoles volvió a dejar una imagen habitual en el litoral gaditano: el brillo de las narcolanchas bajo la luna, el rugido de los motores en la bahía y una operación policial contrarreloj para impedir un nuevo desembarco de droga. En la zona de Gallineras, en San Fernando, una actuación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional se saldó con cuatro detenidos y la incautación de 18 fardos de hachís, unos 720 kilos en total, además de una furgoneta y un vehículo lanzadera utilizados por los narcotraficantes.

La intervención se desarrolló después de que los agentes detectaran hasta seis embarcaciones petaqueras dirigiéndose hacia el castillo de Sancti Petri, donde esperaban dos narcolanchas de alta velocidad. Dos de esas pequeñas embarcaciones volcaron en la zona del puente Zuazo, dejando centenares de garrafas de combustible flotando en el parque natural, que todavía seguían apareciendo horas después.

Pocos días antes, cuatro guardias civiles resultaron heridos al perseguir una goma en la desembocadura del Guadalquivir. Dos escenarios distintos, una misma frontera: el litoral gaditano convertido en campo de batalla del narcotráfico.

Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz no se muestran sorprendidos por lo ocurrido. “Estos hechos suceden a diario —aseguran—, los observamos mañana y noche”. Pero la organización ha aprovechado esta nueva intervención para censurar las palabras de la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, que recientemente acusó a los sindicatos de “crear una imagen distorsionada” y “provocar una conciencia de inseguridad ciudadana que no es tal”.

“Invitamos a la señora subdelegada —replica AUGC— a que recorra un par de noches el litoral con los guardias, en una patrulla convencional, sin focos ni visitas programadas para la prensa. Que vea la realidad tal cual es”.

Y esa realidad, dicen, se repite cada noche “desde Tarifa hasta Sanlúcar de Barrameda”: patrullas mínimas cubriendo extensos tramos de costa, una sola dotación para Conil o Chipiona, y apenas una patrulla para cubrir 400 kilómetros en la sierra.

“Los sindicatos y asociaciones no ganamos nada con mentir. La subdelegada sí. Le sirve a un fin político. De ciencia y operativa policial no tiene la más remota idea”, lamenta la organización, que denuncia además la falta de reconocimiento profesional de los agentes: “Exponemos nuestras carreras y nuestras vidas, y ni siquiera somos considerados profesión de riesgo”.