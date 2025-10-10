Jornada de puertas abiertas en el buque oceánico 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil
Numerosos ciudadanos se embarcan en el nuevo navío en vísperas de la inauguración del nuevo muelle Marqués de Rodil
Así han sido las obras del nuevo muelle de la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras
La Guardia Civil celebra este viernes una jornada de puertas abiertas del nuevo buque oceánico Duque de Ahumada, que se incorpora al Instituto Armado para patrullar en el área del Estrecho.
Numerosos ciudadanos han pasado por la cubierta y parte de las instalaciones del navío en vísperas de la inauguración, este sábado, del nuevo muelle Marqués de Rodil que acogerá las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras.