Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

Jornada de puertas abiertas en el buque oceánico 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil

Numerosos ciudadanos se embarcan en el nuevo navío en vísperas de la inauguración del nuevo muelle Marqués de Rodil

El 'Duque de Ahumada' atracado en el Puerto de Algeciras, este viernes. / Andrés Carrasco
Andrés Carrasco

Algeciras, 10 de octubre 2025 - 19:13

La Guardia Civil celebra este viernes una jornada de puertas abiertas del nuevo buque oceánico Duque de Ahumada, que se incorpora al Instituto Armado para patrullar en el área del Estrecho.

Numerosos ciudadanos han pasado por la cubierta y parte de las instalaciones del navío en vísperas de la inauguración, este sábado, del nuevo muelle Marqués de Rodil que acogerá las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras.

