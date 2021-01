Como delegado de Comercio e Industria, Mercados, Informática y Universidad del Ayuntamiento, Pelayo abarca amplias responsabilidades en el gobierno local algecireño y tiene contacto directo con el tejido económico de la ciudad.

-Su relación con sus socios de gobierno del PP es buena, pero visto desde fuera da la sensación de que trabajan en compartimentos estancos en el gobierno municipal.

-Si da esa sensación, nada más lejos de la realidad. Hay una comunicación fluida y cotidiana, con el alcalde y con el resto de compañeros del gobierno. Un ejemplo, con la concejal de Educación, Laura Ruiz, hemos colaborado mucho en materia de formación, a la hora de impartir talleres o de participar en ponencias. Y lo mismo ocurre con Participación Ciudadana, Juventud, Hacienda… Es cierto que la forma de gestionar es diferente en el PP y en Ciudadanos, pero, partiendo de ese hecho, somos capaces de hacer gobierno.

-Desde una perspectiva presupuestaria, ¿Ciudadanos está satisfecho con el volumen de dinero que manejan para desarrollar sus políticas?

-Hemos hecho unas propuestas muy ambiciosas, pero hay que ser realistas y tener en cuenta que el Ayuntamiento en 2021 va a tener menos ingresos que en años anteriores. ¿Qué me gustaría? Tener un presupuesto amplio de ayuda al comercio, a la hostelería, a la industria… a todos los sectores que me conciernen. No me refiero a ayudas directas, sino a políticas de apoyo a esos sectores. Tenemos que apoyar a los empresarios de cada sector, no solo económicamente, que también, para que sean ellos mismos los que pongan en marcha las iniciativas. Queremos facilitar el emprendimiento, con iniciativas como la plataforma de locales vacíos, y hacer una política que atienda al centro de la ciudad y a las barriadas de la mano de las asociaciones de vecinos.

-Usted proviene de una familia de comerciantes del Mercado Ingeniero Torroja y, por tanto, conoce bien sus necesidades. ¿Qué objetivos se marca?

-Tenemos un objetivo, tanto para los mercados de la ciudad, el Torroja y el Garrido, como para el comercio: promover el emprendimiento. En los mercados, queremos que los puestos que están actualmente vacíos vuelvan a tener actividad. Y en paralelo, hay que volver a reconocer nuestro comercio.

"La mentalidad que tienen los comerciantes de los mercados es de masa: cuanta más oferta haya, más competitivos van a ser"

-¿Qué significa eso?

-Poner nombre, cara y apellido a cada puesto de cada mercado. Son personas que nos ofrecen una calidad enorme, tanto en el plano humano como en el de los productos que nos ofrecen. No es lo mismo una compra fría que una compra cálida acompañada de calidad.

-¿Ese mensaje ha calado en el propio sector?

-Si se refiere a la calidad de los productos y a la calidez en el trato al cliente, por supuesto; si se refiere a la reactivación de los puestos, también.

-A eso último me refería.

-Todos los que están trabajando en los mercados están a favor de que se reabran los puestos vacantes. Fue de las primeras preguntas que hice cuando fui nombrado delegado de Mercados. Ya estamos haciendo los trámites administrativos para su rescate, aunque hemos dejado un margen más que suficiente para que sus titulares puedan hacer un cambio de titularidad, con la tasas gratuitas si el traspaso se produce entre familiares de primer grado. Necesitamos dar vida a los mercados con emprendedores.

-¿No se teme a la competencia?

-¡No se reconoce así, para nada! Afortunadamente, la mentalidad que tienen los comerciantes de los mercados es de masa: cuanta más oferta haya, más competitivos van a ser, más compradores va a haber y mejor van a poder exponer sus productos. Cada uno confía en la calidad de sus productos.

"Tenemos que apoyar a los empresarios, no solo económicamente, que también, para que sean ellos mismos los que pongan en marcha las iniciativas"

-También les hace falta un buen lavado de cara a los mercados y eso requiere de inversión por parte del Ayuntamiento.

-Hemos hablado con muchas personas y de diferentes sectores sobre de este tema y la conclusión a la que hemos llegado es que la estructura que existe no puede ser cambiada, más aún en el caso del Torroja, que es Bien de Interés Cultural. Es una estructura que sigue con la misma distribución desde que se abrió en 1935 y vamos a aprovecharla para bien. Al igual que ocurre en otros mercados de España, queremos que además de venderse productos de una calidad excepcional aumenten los puestos dedicados a la restauración donde se puedan comer y beber los mismos productos del mercado. Ya hay emprendedores interesados en ello y les vamos a apoyar desde el Ayuntamiento.

-¿Se ha fijado, en concreto, en algún modelo de mercado?

-Cogimos bastantes ideas (y digo cogimos porque la delegación cuenta con funcionarios magníficos) de otros mercados y llegamos a la conclusión de que la uniformidad en la vestimenta de los vendedores es buena y funciona porque crea marca. También vimos la uniformidad entre los puestos y es más discutible. En el caso de Algeciras, el hecho de que cada puesto sea diferente aporta personalidad a los mercados. Cada uno aporta su granito de arena, de tal forma que, en el caso del Torroja, cada puesto es singular dentro de un gran estructura como su gran cúpula, reconocida internacionalmente.

-Pero va a haber cambios.

-Sí, claro. Vamos a dotar al mercado de nueva iluminación, con luces led de colores, a las que vamos a sacar más rendimiento a partir de ahora porque vamos a permitir que el mercado pueda abrir por las tardes. Vamos a seguir apoyándolo con campañas de promoción y dándole más personalidad a los mercados y a nuestro comercio.