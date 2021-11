El secretario general certifica que Ángel Martínez no incurrió en causa que le impidiese ser concejal

Un informe emitido este lunes por la tarde por el secretario general del Ayuntamiento de Algeciras, José Luis López Guío, certifica que el concejal de Parques y Jardines, Cementerios y Playas, Ángel Martínez León, no incurrió en causa alguna de inelegibilidad para tomar posesión de su acta de concejal en junio de 2019, ni que desde aquella fecha y hasta ahora se ha visto sometido a incompatibilidad alguna para el ejercicio de su cargo público, después de que haya salido a la luz una deuda de Martínez de 11.000 euros con distintas administraciones.

Después de que el PSOE haya exigido que se certifique si Ángel Martínez estaba al corriente de sus deudas con Hacienda en 2019, el Ayuntamiento ha indicado en un comunicado que el edil entonces ya estaba haciendo frente al pago de la deuda (11.000 euros con los ayuntamientos de Algeciras y Los Barrios), que la ha asumido a través de un plan de pagos en mensualidades y que de gran parte de ella "no tenía conocimiento, como va a demostrar con la aportación de la documentación necesaria para ello".

El Consistorio ha explicado que Martínez ya ha comenzado a reunir documentos oficiales "en los que se constata que varias de las propiedades que aparecen a su nombre, y que han generado un porcentaje de esa deuda, no son suyas desde hace 20 años, por lo que el monto final del débito será menor de lo que se indicó". "Los servicios económicos municipales han dado todos los pasos necesarios para el cobro de esta deuda, sin que en ningún momento del proceso haya existido trato de favor hacia Martínez", afirma el Ayuntamiento algecireño.

El Consistorio asegura que ha tenido constancia del malestar que la filtración de los datos personales privados, "que no fiscales", del concejal ha generado en el seno de la oficina de Algeciras del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, mientras que Martínez ha reiterado que está en vías de materializar la denuncia por tales hechos ante la Agencia de Protección de Datos y ante los estamentos donde pueda corresponder.

Para el concejal, “con esta acción se ha demostrado que en política no vale todo, un mensaje que quiero dirigir personalmente al portavoz del PSOE, Juan Lozano, quien esta misma mañana no ha tenido ni la dignidad de mirarme a la cara en la reunión de la Gerencia de Urbanismo. Jamás podía esperar algo así de él, cuando hemos sido amigos de toda la vida, estudiamos juntos y guardo todos y cada uno de los mensajes que me ha enviado pidiendo gestiones, que han sido atendidas en su totalidad”.

“Hay ciertas líneas rojas que no debemos traspasar, ni en política ni en la vida privada de cada uno, pero el señor Lozano sí lo ha hecho, comportándose de una manera absolutamente indigna. Y para que se quede tranquilo, cuando quiera, donde quiera y a la hora que quiera, le mostraré toda la documentación relativa a esta deuda, demostrándole que por encima de todo han de estar las personas, cosa que él no ha tenido en consideración”, subraya el edil.