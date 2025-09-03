Detenido tras provocar el incendio del Parque del Centenario de Algeciras y enfrentarse a la Policía Nacional

Las llamas calcinaron parte de la vegetación autóctona de este emblemático espacio natural situado en la Punta de San García.

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras al presunto responsable del incendio que durante la madrugada del 2 al 3 de septiembre arrasó parte del Parque del Centenario, en la barriada de San García. El operativo se puso en marcha después de que varios vecinos alertaran de la presencia de distintos focos de fuego en los alrededores del recinto.

Las llamas afectaron primero a varios contenedores situados junto a la entrada principal y terminaron propagándose a la vegetación del interior del parque. Dotaciones de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y efectivos del Infoca trabajaron de forma coordinada para extinguir los distintos incendios declarados en la zona.

El incendio en el Parque del Centenario.

Ese mismo martes, poco antes de que comenzara el fuego en el Parque del Centenario, también se registró otro incendio en unos contenedores de basura cerca de la rotonda del Olivo, en el acceso a Algeciras por El Saladillo.

Contenedores de basura quemados cerca de la rotonda del Olivo, en el acceso a Algeciras por El Saladillo. / Vanessa Pérez

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes obtuvieron la descripción del presunto autor del fuego en el Centenarui, que todavía se encontraba en las inmediaciones del parque. Un indicativo del Grupo de Atención al Ciudadano lo localizó poco después, aunque al ser requerido para identificarse emprendió la huida a pie. Fue alcanzado en el paseo marítimo de Getares, donde se resistió con violencia a la detención.

Durante el forcejeo, dos agentes de la Policía Nacional sufrieron lesiones de carácter leve. Según el comunicado oficial, la agresividad y el alto nivel de agitación que presentaba el individuo obligaron a reclamar refuerzos para poder inmovilizarlo. Posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario para su valoración.

El Parque del Centenario, cuarto incendio urbano en Algeciras en menos de una semana / Vanessa Pérez

El incendio ha calcinado parte de la vegetación autóctona del parque, compuesta por especies como palmitos, lentiscos y acebuches. El recinto, inaugurado en 2007 con motivo del centenario de la Conferencia de Algeciras, combina valores ecológicos y patrimoniales, ya que conserva restos históricos como el fuerte de San García y una torre almenara del siglo XVI. Sin embargo, en los últimos tiempos sufre un preocupante estado de abandono y falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

Cadena de fuegos urbanos

Este episodio se suma a una cadena de fuegos urbanos que inquieta a la ciudad. En apenas una semana, Algeciras ha registrado cuatro incendios en diferentes puntos: el 30 de agosto en la avenida Villanueva (frente al puerto), esa misma noche en el Paseo de la Cornisa (detrás del cementerio y la Cámara de Comercio), el 31 de agosto en un callejón de la calle Sindicalista Luis Cobos y, finalmente, el del Parque del Centenario.

Las autoridades investigan también si existe una relación entre todos ellos.