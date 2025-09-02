Impactante incendio nocturno en el Parque del Centenario de Algeciras

Un incendio declarado en la noche de este martes en el Parque del Centenario de Algeciras ha llamado poderosamente la atención de los vecinos y visitantes, especialmente de quienes se encontraban en la playa de Getares, desde donde las llamas eran claramente visibles. Efectivos del parque de bomberos de la ciudad se han desplazado hasta la zona para sofocar las llamas con la presencia de agentes de la Policía Local y Nacional. Los efectivos del Consorcio Provincial han logrado extinguir las llamas con rapidez.

La dirección del viento ha jugado un papel determinante, ya que ha desplazado el fuego hacia el mar, evitando así que las llamas se propagaran en dirección a las viviendas cercanas.

El suceso ha generado preocupación en la ciudad, no solo por la espectacularidad de las llamas, sino también por el valor ambiental y patrimonial del Parque del Centenario y porque se trata del cuarto incendio urbano que se declara en la ciudad en solo unos días. Anteriormente han ardido pastos en el paseo de la Cornisa, la parte trasera de la estación de autobuses y un solar en un callejón junto a la calle Sindicalista Luis Cobos.

Parque del Centenario

Este espacio natural, inaugurado en 2007 en la Punta de San García, constituye un importante refugio de flora autóctona del Estrecho, con especies como palmitos, lentiscos y acebuches, adaptadas a la fuerte influencia marina.

Además de su riqueza ecológica, el parque conserva vestigios históricos como las ruinas del fuerte de San García y antiguos elementos defensivos, integrados en un entorno paisajístico diseñado para combinar patrimonio, naturaleza y divulgación ambiental.