Un incendio en un callejón de la calle Sindicalista Luis Cobo sobresalta de madrugada a los vecinos del centro de Algeciras

Los bomberos sofocaron en menos de una hora el tercer fuego sufrido en la ciudad en apenas dos días

Parte de la zona quemada en el callejón de la calle Sindicalista Luis Cobos de Algeciras. / Vanessa Pérez

Un incendio en un callejón de la calle Sindicalista Luis Cobos de Algeciras ha sobresaltado en plena madrugada este domingo a los vecinos del centro de la ciudad. La rápida actuación de los bomberos del parque local permitió extinguir en menos de una hora las llamas de un fuego de pasto y matorrales en un antiguo callejón, donde hay algunos árboles de gran tamañano y varias viviendas que se libraron de acabar quemadas. El fuego, afortundamente, se saldó sin daños personales.

El Servicio de Emergencias del 112 recibió la primera llamada alrededor de las 6:00 de la mañana, todavía de noche, de vecinos alertados por un fuerte olor a quemado. Rápidamente, acuedieron a la zona efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos del parque algecireño y unidades de la Policía Local y la Policía Nacional. Se activó también la asistencia sanitaria aunque no se precisió la atención a ningún herido.

Los bomberos han continuado refrescando el callejón y los edificios colindantes hasta bien entrada la mañana. Las causas del incendio se desconocen aún, aunque algunos vecinos del barrio trasladaron el sonido de una posible explosión durante la misma franja en la que comenzaron las llamas. Al no haberse originado dentro de una vivienda, se descarta cualquier combustión de gas.

Este incendio nocturno es el tercero en apenas dos días que sufre Algeciras después de que los bomberos tuvieran que sofocar el día anterior un fuego en el Paseo de la Cornisa (también de noche) y otro (ya durante la tarde) en la avenida Villanueva.

El callejón afectado por el fuego en la madrugada de este domingo en Algeciras. / Vanessa Pérez
