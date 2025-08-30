Un incendio de pastos en la avenida Villanueva en Algeciras moviliza a los Bomberos y la Policía Local

Un incendio de pastos registrado en la avenida Villanueva de Algeciras, frente al puerto, activó en la tarde de este sábado un dispositivo de emergencia. La alerta se recibió a las 16:25 horas y alertaba de un foco en una franja de matorral situada en el antiguo cauce del río de la Miel hasta su llegada al mar.

Hasta la zona acudieron efectivos del Consorcio de Bomberos y agentes de la Policía Local, que continúan trabajando en el área para controlar la situación y garantizar la seguridad en las inmediaciones.