Vegetación quemada en el Parque del Centenario de Algeciras tras arder durante la madrugada de este miércoles.

El Parque del Centenario de Algeciras ha sido pasto de las llamas durante la madrugada de este miércoles 3 de septiembre, convirtiéndose en el cuarto incendio urbano que azota la ciudad en tan solo una semana. Las espectaculares llamas, visibles desde la playa de Getares, han calcinado parte de la vegetación autóctona de este emblemático espacio natural situado en la Punta de San García.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, junto a agentes de la Policía Local y Nacional, se desplazaron rápidamente hasta la zona tras recibir el aviso. Gracias a la dirección favorable del viento, que empujó el fuego hacia el mar en lugar de hacia las viviendas cercanas, los bomberos lograron extinguir las llamas antes de que se propagaran por los más de 100.000 metros cuadrados del parque.

Doce horas después del siniestro, el parque presenta un panorama desolador con amplias zonas calcinadas y algunas áreas que aún humean, evidenciando la magnitud del incendio que ha afectado a especies vegetales características del Estrecho como palmitos, lentiscos y acebuches, perfectamente adaptadas a la fuerte influencia marina.

Este espacio natural, inaugurado en 2007 con motivo del centenario de la Conferencia de Algeciras, no solo destaca por su valor ecológico, sino también por su riqueza patrimonial. El parque alberga las ruinas del antiguo fuerte de San García, nidos de ametralladoras del siglo XX y los restos de la torre almenara del siglo XVI. Sin embargo, en los últimos tiempos sufre un preocupante estado de abandono y falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento.

Una oleada de incendios que alarma

Lo más preocupante del suceso es que se trata del cuarto incendio urbano registrado en Algeciras en menos de una semana. Los anteriores focos se declararon el 30 de agosto en la avenida Villanueva (frente al puerto), esa misma noche en el Paseo de la Cornisa (detrás del cementerio y la Cámara de Comercio), y el 31 de agosto en un callejón de la calle Sindicalista Luis Cobos.

Esta inusual concentración de incendios en espacios urbanos ha encendido las alarmas entre las autoridades locales, que están investigando las causas de todos estos siniestros. Aunque no ha trascendido una respuesta oficial, la sucesión de fuegos en tan poco tiempo podría no tratarse de una simple casualidad, barajándose hipótesis como actos vandálicos o la posible actuación de pirómanos.