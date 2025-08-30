Los bomberos de Algeciras sofocan un incendio de matorral en el Paseo de la Cornisa

Los bomberos del parque de Algeciras han sofocado un incendio de matorral este viernes por la noche en el Paseo de la Cornisa, en la zona que se encuentra detrás de la Cámara de Comercio y el cementerio viejo de la ciudad, frente al balcón que da al Puerto.

Los efectivos algecireños del Consorcio Provincial de Bomberos han actuado con rapidez para apagar un fuego que fue alertado por varias llamadas de vecinos que vieron la columna de humo y el resplandor de las llamas con la noche ya cerrada. La Policía Local también acudió a la zona para apoyar y acotar el área afectada del paseo.

A pesar de las labores de mantenimiento de Parques y Jardines, el Paseo de la Cornisa cuenta con zonas de abundante matorral y pasto que se prestan a arder con facilidad ante un incendio. No es la primera vez que parte del paseo se ve afectada por un fuego.