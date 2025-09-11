Sofocado el incendio de La Menacha en Algeciras: las chispas de una torre eléctrica, posible causa

Los bomberos sofocan un incendio en el polígono de La Menacha en Algeciras

Algeciras ha vuelto a mirar al cielo con preocupación. Una densa columna de humo se ha levantado este jueves sobre el polígono industria de La Menacha, visible desde distintos puntos de la ciudad, tras declararse un incendio en un descampado cubierto de pasto seco.

El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió el aviso a las 11:40 y de inmediato se activó el operativo de extinción, en el que han participado efectivos de bomberos, Policía Local y Policía Nacional, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Sur. Sobre las 12:10 el fuego ya estaba sofocado tras quemar unos mil metros cuadrados.

La causa del incendio apunta a las chispas que salían de una torre eléctrica cercana. Como dato añadido, hace unas semanas los responsables del taller de vehículos Elías Blanco, situado en la misma zona, tuvieron que apagar otro fuego originado en circunstancias similares.

En esta ocasión, los primeros en reaccionar fueron los empleados de la empresa Viking Life-Saving Equipment, que ayudaron a sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

Este fuego de La Menacha no es un caso aislado, sino el último de una serie de incendios urbanos que inquietan a Algeciras desde finales del mes de agosto.

El primero se produjo el 30 de agosto en la avenida Villanueva, frente al puerto; esa misma noche ardió una zona en el Paseo de la Cornisa, detrás del cementerio y la Cámara de Comercio. Apenas un día después, el 31 de agosto, las llamas alcanzaron un callejón de la calle Sindicalista Luis Cobos. El 3 de septiembre fue el turno del Parque del Centenario; el 6 de septiembre, una loma con pasto seco en la avenida Europa, en San Bernabé. Y este jueves, 11 de septiembre, el escenario ha sido La Menacha.

Una sucesión de fuegos que mantiene en vilo a vecinos y autoridades, preocupados por la frecuencia y concentración de estos episodios en apenas dos semanas.