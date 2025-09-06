Detenidos dos jóvenes por un incendio en Algeciras: ya son cinco fuegos urbanos en una semana

Zona quemana en una loma con pasto seco situada en la avenida Europa, en la barriada de San Bernabé de Algeciras.

Algeciras ha vuelto a despertar este sábado, 6 se septiembre, con la preocupación de un nuevo incendio urbano, el quinto en apenas una semana. Las llamas se declararon de madrugada en una loma con pasto seco situada en la avenida Europa, en la barriada de San Bernabé, en la cuesta que conduce al Carrefour y junto al campo de fútbol de Las Palomas.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos acudieron a sofocar el fuego, junto a agentes de la Policía Local y la Policía Nacional. El eficaz dispositivo permitió controlar con rapidez el avance de las llamas.

Según ha podido confirmar Europa Sur, la Policía ya ha identificado y detenido a los presuntos autores del incendio: dos jóvenes, uno de ellos menor de edad.

Área quemada junto al campo de fútbol de Las Palomas, en Algeciras. / Andrés Carrasco

Este episodio se suma a una preocupante cadena de fuegos urbanos registrados en Algeciras durante los últimos días. El primero se produjo el pasado 30 de agosto en la avenida Villanueva, frente al puerto; esa misma noche ardió una zona en el Paseo de la Cornisa, detrás del cementerio y la Cámara de Comercio. El 31 de agosto se registró otro incendio en un callejón de la calle Sindicalista Luis Cobos; el 3 de septiembre las llamas aparecieron en el Parque del Centenario.

La reiteración de estos sucesos ha generado inquietud vecinal y ha activado la vigilancia policial para tratar de prevenir nuevos incendios.