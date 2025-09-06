Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras

Incendio

Las llamas se declararon de madrugada en una loma con pasto seco situada en la avenida Europa, junto al campo de fútbol de Las Palomas

Detenidos dos jóvenes por un incendio en Algeciras: ya son cinco fuegos urbanos en una semana

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 06 de septiembre 2025 - 12:05

Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
1/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
2/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
3/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
4/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
5/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
6/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
7/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
8/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
9/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
10/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
11/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
12/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras
13/13 Fotos de la zona quemada en San Berbabé tras un nuevo incendio urbano en Algeciras

También te puede interesar

Lo último

stats