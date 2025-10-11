La Guardia Civil inaugura en Algeciras el nuevo muelle Marqués de Rodil y celebra la festividad de la Virgen del Pilar

Algeciras ha sido escenario de un importante hito para la seguridad marítima del Estrecho con la inauguración del nuevo muelle del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, una obra que refuerza las capacidades operativas del cuerpo en la zona. El acto, que se ha realizado en conjunto con la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado, estuvo presidido por el teniente general del Mando de Fronteras, Manuel Navarrete, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Blanca Flores, quienes estuvieron acompañados por mandos del instituto armado y representantes institucionales.

La jornada ha comenzado con la misa en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pilar en la Parroquia del Santísimo Corpus Christi. A las 10:30, en la dársena del Saladillo, se ha inaugurado el muelle Marqués de Rodil, una infraestructura clave para el refuerzo de la operatividad de la Guardia Civil del mar. Se llama así en homenaje a José Ramón Rodil y Gayoso, prestigioso militar al que, en el siglo XIX, el Ministerio de Hacienda encomendó la organización del Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras para impedir el contrabando.

Con una inversión de la Autoridad Portuaria de 3,2 millones de euros, el muelle cuenta con 167,7 metros de longitud, 15 metros de ancho y 4,5 metros de calado, permitiendo la reubicación de la flota del Servicio Marítimo en una zona más amplia y adecuada. Este proyecto forma parte de un conjunto de inversiones en la zona sur del Puerto de Algeciras, que incluyen la renovación de pantalanes y la mejora medioambiental del entorno.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce.

El teniente general Manuel Navarrete. / Andrés Carrasco

Durante el acto, se ha exhibido el buque oceánico Duque de Ahumada, el más avanzado de la flota, símbolo de la modernización del Servicio Marítimo.

Posteriormente, a las 12:00, se ha celebrado el acto institucional en honor a la Virgen del Pilar, en el que se han entregado varios reconocimientos. El pasado 8 de octubre, en la Comandancia, se homenajeó a los guardias más veteranos. Entre ellos se encontraba José España Román, de 93 años, quien dedicó más de 37 años de su vida profesional a la Comandancia de Algeciras, principalmente en la Compañía de Tarifa.

La jornada ha culminado con una jornada de puertas abiertas a bordo del Duque de Ahumada, donde ciudadanos y autoridades han podido conocer de cerca las capacidades del buque y la labor del Servicio Marítimo en la lucha contra el narcotráfico y la protección de las costas españolas.

Este triple acontecimiento refuerza el compromiso de la Guardia Civil con la seguridad en el Estrecho y estrecha aún más os lazos entre la institución y la comunidad algecireña.