La Guardia Civil de Algeciras homenajea a sus veteranos en el Día del Pilar: José España, 93 años y 45 de servicio

La Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha celebrado su tradicional homenaje a los guardias civiles veteranos con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Cuerpo. Un acto cargado de emotividad y reconocimiento hacia quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio de la ciudadanía.

La ceremonia, que tuvo lugar en el salón de actos de la Comandancia, rindió un especial tributo a José España Román, de 93 años, el veterano de mayor edad entre los homenajeados. España ingresó en la Guardia Civil en 1952 y pasó a la situación de retiro en 1997, tras 45 años de servicio. De ellos, más de 37 años los desempeñó en la Comandancia de Algeciras, principalmente destinado en la Compañía de Tarifa. En reconocimiento a su dilatada trayectoria, recibió una placa conmemorativa y una copia de su Hoja de Servicios.

El homenajeado, José España Román, recibiendo una placa conmemorativa. / E.S.

El homenaje incluyó también la proyección de fotografías históricas de los cuarteles del Campo de Gibraltar y del propio guardia civil homenajeado, ofreciendo un emotivo recorrido visual por la historia reciente de la institución en la comarca.

Al acto asistieron guardias civiles retirados y en activo, acompañados de sus familiares, en un encuentro que sirvió parareconocer el legado de quienes abrieron camino a las nuevas generaciones en la defensa de los valores de la Guardia Civil y en su compromiso con la sociedad.