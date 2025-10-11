Día de la Fiesta Nacional
Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 11 de octubre 2025 - 15:42

Algeciras ha sido escenario de un importante hito para la seguridad marítima del Estrecho con la inauguración del nuevo muelle del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, una obra que refuerza las capacidades operativas del cuerpo en la zona.

El acto, que se ha realizado en conjunto con la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado, estuvo presidido por el teniente general del Mando de Fronteras, Manuel Navarrete, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Blanca Flores, quienes estuvieron acompañados por mandos del instituto armado y representantes institucionales.

Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras
1/90 Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras / Andrés Carrasco
