Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras

Algeciras ha sido escenario de un importante hito para la seguridad marítima del Estrecho con la inauguración del nuevo muelle del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, una obra que refuerza las capacidades operativas del cuerpo en la zona.
El acto, que se ha realizado en conjunto con la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado, estuvo presidido por el teniente general del Mando de Fronteras, Manuel Navarrete, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Blanca Flores, quienes estuvieron acompañados por mandos del instituto armado y representantes institucionales.
1/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
2/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
3/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
4/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
5/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
6/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
7/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
8/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
9/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
10/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
11/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
12/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
13/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
14/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
15/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
16/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
17/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
18/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
19/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
20/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
21/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
22/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
23/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
24/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
25/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
26/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
27/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
28/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
29/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
30/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
31/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
32/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
33/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
34/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
35/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
36/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
37/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
38/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
39/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
40/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
41/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
42/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
43/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
44/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
45/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
46/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
47/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
48/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
49/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
50/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
51/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
52/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
53/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
54/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
55/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
56/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
57/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
58/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
59/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
60/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
61/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
62/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
63/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
64/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
65/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
66/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
67/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
68/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
69/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
70/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
71/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
72/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
73/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
74/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
75/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
76/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
77/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
78/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
79/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
80/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
81/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
82/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
83/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
84/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
85/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
86/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
87/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
88/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
89/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco
90/90Las fotografías de la inauguración del nuevo muelle de la Guardia Civil en Algeciras/Andrés Carrasco