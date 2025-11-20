El tiempo
Fotos del simulacro de tsunami en el colegio Nuestra Señora de los Milagros en Algeciras
Fotos del simulacro de tsunami en el colegio Nuestra Señora de los Milagros en Algeciras / Erasmo Fenoy

Así ha sido el simulacro de maremoto en los colegios: Nervios a segunda hora hasta la llegada del aviso

Los alumnos de varios colegios del Campo de Gibraltar estaban más nerviosos que de costumbre este jueves. Sus centros educativos habían sido seleccionados en la comarca para sumarse al simulacro de evacuación por maremoto coordinado desde la capital provincial. Todo apuntaba a que la alerta a los móviles llegaría apenas tras el cambio de la primera hora a la segunda, sobre las 10:00.

Finalmente, a las 10:13 los profesores han coordinado la salida, ejemplarmente ordenada, de los estudiantes hacia los puntos de refugio previstos por las autoridades.

