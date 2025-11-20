Los alumnos de varios colegios del Campo de Gibraltar estaban más nerviosos que de costumbre este jueves. Sus centros educativos habían sido seleccionados en la comarca para sumarse al simulacro de evacuación por maremoto coordinado desde la capital provincial. Todo apuntaba a que la alerta a los móviles llegaría apenas tras el cambio de la primera hora a la segunda, sobre las 10:00.

Finalmente, a las 10:13 los profesores han coordinado la salida, ejemplarmente ordenada, de los estudiantes hacia los puntos de refugio previstos por las autoridades. En Algeciras, los niños del colegio Nuestra Señora de los Milagros, cercano a la playa de El Rinconcillo, se han concentrado en la cercana ermita homónima y situada a una cota más elevada del nivel del mar. También en Algeciras, el alumnado del Virgen del Mar, frente a la ya desaparecida playa de Los Ladrillos, han buscado refugio en la zona del parque del cementerio antiguo.

En La Línea, el alumnado del Carlos V y San Felipe, igualmente se han guarecido en zonas más altas de la ciudad, mientras que en San Roque el simulacro ha abarcado a los colegios Santa Rita (Campamento) y Sagrado Corazón (Puente Mayorga). Por último, en Palmones (Los Barrios), varias clases del colegio Casa de la Virgen, junto a la playa, igualmente han tomado parte en el ejercicio de emergencia.