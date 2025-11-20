La Plaza Alta, la milla de oro de los desayunos en el centro de Algeciras, ha vivido el simulacro de alerta por maremoto de este jueves con relativa normalidad, salvo por el estruendo del aviso recibido en los móviles a las 10:13 de la mañana.

Los clientes de las terrazas de la plaza y del tramo aledaño de la calle Convento apuraban cafés y tostadas mientras leían las noticias, hablaban por teléfono o simplemente veían vídeos de TikTok. Alguno miraba de reojo el terminal sobre la mesa esperando el momento exacto, pero la mayoría seguía con su rutina hasta que todos los terminales han recibido el mensaje. De hecho, era lo que habían pedido las autoridades. Mantener la calma y seguir con las actividades cotidianas.

"Estamos todos ahogados", bromeaba uno de los clientes mientras que en otros casos, la notificación se ha silenciado sin apenas aspavientos. "¡Qué miedo!", comentaba la camarera de un café, mientras que en la barra la reclamaban para llevar dos cortados a una de las mesas.

Las palomas de la Plaza Alta han seguido a lo suyo, ajenas al pequeño sobresalto, mientras una treintena de trabajadores de Algetransit tomaban el céntrico espacio tras ser evacuados de su cercana sede en el Edificio Atlántida. Tras el breve recuento, parte de los empleados se han turnado para consumir su tiempo del desayuno.