El concurso para arreglar el puente del río Pícaro a su paso por Getares quedó desierto, según el PSOE de Algeciras

Siete meses de espera, promesas incumplidas y un concurso que quedó desierto. Así resume la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, la chapuza del puente peatonal del río Pícaro, cerrado desde marzo por riesgo de derrumbe y que mantiene aisladas a 200 familias. La dirigente socialista ha desmontado este martes, a través de una rueda de prensa, lo que califica como "la cronología de un engaño" perpetrado por el alcalde José Ignacio Landaluce (PP).

"El alcalde de Algeciras es incapaz de cumplir lo que promete, falta a su palabra y deja tirados a los vecinos", ha sentenciado Arrabal en rueda de prensa, donde ha desgranado los siete meses de "parcheos y excusas" que han llevado al puente del río Pícaro a convertirse en el símbolo perfecto de lo que ella considera la "nefasta gestión" del regidor popular.

Todo empezó en abril, cuando el gobierno local envió una carta a los vecinos afectados. "Estaba llena de mentiras", asegura Arrabal, quien destaca una especialmente flagrante: "Se decía que el puente se iba a arreglar con el apoyo de la Mancomunidad y de la Junta, y eso es falso. El dinero viene del Gobierno de España, del Ministerio de Hacienda".

Ese mismo mes, el Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción socialista para actuar mediante un "procedimiento urgente y de emergencia" que permitiera iniciar las obras en solo un mes. Pero la realidad fue muy distinta.

Arrabal reprocha a Landaluce que deje aislados a los vecinos del Pícaro, sin fecha para el arreglo del puente, durante una rueda de prensa. / PSOE Algeciras

Tres meses para una pasarela inaccesible

Pasaron tres meses —con 200 familias completamente aisladas— hasta que en junio instalaron una pasarela provisional. Pero aquello tampoco sirvió de mucho: era inaccesible para personas mayores y con movilidad reducida. "Y ni siquiera la sacaron a concurso hasta agosto", denuncia Arrabal, "y en un procedimiento negociado sin publicidad".

El proyecto de refuerzo y sustitución parcial de la estructura, valorado en 282.020 euros, parecía encaminado. Pero el 11 de septiembre, cuando se celebró la mesa de contratación, llegó el golpe definitivo: los lotes de obras quedaron desiertos. Nadie se presentó.

El despropósito de octubre: se llevan la pasarela

Y entonces vino el "despropósito final". Hace dos semanas, en octubre, el Ayuntamiento desmontó la estructura provisional —el único paso peatonal, aunque inaccesible— y se llevó las maderas a la nueva pasarela de Getares. La excusa oficial: llegan las lluvias.

"Pero si llegan las lluvias, que fue lo que provocó el colapso del puente, éste debería estar ya arreglado, ¿no?", se pregunta indignada la portavoz socialista. "¿A qué está esperando el señor Landaluce, después de 14 años? ¿A que los problemas se resuelvan solos?".

El resultado es demoledor, según los socialistas: después de siete meses, el puente sigue cerrado, 200 familias continúan aisladas, no hay paso temporal, no se ha hecho el contrato de emergencia y ahora toca iniciar un nuevo procedimiento. "Y colorín colorado, el 2025 ha terminado", ironiza Arrabal.

Mientras tanto, según la dirigente del PSOE local, Landaluce se dedica a "distraer la atención" de los algecireños hablando del peaje de Estepona, del tren o de Gibraltar. "La situación económica de Algeciras empeorando, y él venga a hacerse fotos, que es lo único de lo que sabe: fotos, pan y circo".

El fracaso del barrio de La Caridad

Arrabal también ha cargado contra la gestión del alcalde en el denominado barrio de La Caridad (antiguo barrio del Carmen), que en 2016 recibió 18 millones de euros de fondos europeos para su transformación. "El señor Landaluce dejó de invertir 8 millones, arregló cuatro calles y poco más", ha denunciado.

El proyecto europeo tenía entre sus objetivos promover la inclusión social y luchar contra la pobreza en una zona con potencial turístico, comercial y patrimonial. Pero tras 14 años de gobierno de Landaluce, "el barrio está como estaba, o peor, y los vecinos lo denuncian públicamente", lamenta la socialista, que ha instado al alcalde a "dejar ya de una vez de tomarle el pelo a la gente".

"Los problemas no se resuelven solos, al revés, crecen", ha advertido Arrabal. "El señor Landaluce no puede venir ahora a hacerse el sorprendido, a tirar balones fuera y a tratar de escurrir el bulto, porque, aunque viva en Sotogrande, él es el alcalde de Algeciras".