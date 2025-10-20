Vox denuncia que el barrio de La Caridad de Algeciras se ha convertido en "un gueto imparable"

La torre de la iglesia de La Palma desde el barrio de La Caridad de Algeciras.

El concejal del Grupo Municipal Vox en Algeciras, Antonio Gallardo, ha cargado duramente contra el alcalde José Ignacio Landaluce y su equipo de gobierno por lo que califica como “una dejación total de funciones” en el barrio de La Caridad, también conocido como el centro histórico de la ciudad. Gallardo asegura que esta zona “se ha convertido en un gueto que crece imparable ante la pasividad de las instituciones”.

El edil se hace eco de las recientes denuncias del presidente de la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen, quien alerta del “deterioro de la seguridad y la convivencia”. Gallardo enumera los problemas que sufren los residentes “día y noche”: inseguridad, suciedad, incivismo, consumo de alcohol en la vía pública, personas haciendo sus necesidades a la vista de todos, indigencia, enfermos mentales sin atención y migrantes sin documentación durmiendo en colchones en los jardines.

Según el concejal, la situación se ha visto agravada por la “proliferación sin límites de ONG que viven literalmente de esta lamentable situación”, lo que, a su juicio, ha contribuido a “cronificar el problema”.

“Los vecinos y comerciantes se están marchando; son expulsados de sus casas y negocios por una situación ya normalizada desde las instituciones”, denuncia Gallardo, quien acusa al PP local de “cobardía” por no actuar. “Landaluce mira hacia otro lado y, con su buenismo, está financiando desde las administraciones públicas que el problema siga adelante”, añade.

El edil recuerda que el Partido Popular rechazó en el último Pleno la propuesta de Vox para instaurar la Policía de Barrio en el centro como medida urgente. “El alcalde está agotado en ideas que no sean festivas”, critica, lamentando que el gobierno local “carezca de propuestas reales para frenar el deterioro del corazón de Algeciras”.

Gallardo advierte de que la ciudad “va por el mismo camino que otras en España y Europa, donde el abandono institucional ha entregado los centros urbanos a la miseria y la delincuencia”.

Ante esta situación, Vox asegura que “no se quedará de brazos cruzados”. El concejal anuncia que el partido se reunirá con vecinos y comerciantes “para ayudarles a movilizarse contra un alcalde que mira hacia otro lado mientras hombres, mujeres y niños pierden sus libertades por la inseguridad ciudadana”.

Gallardo concluye adelantando que su formación articulará medidas “supramunicipales” para dar “visibilidad en toda España” a lo que califica como “una situación impresentable generada por las políticas de turno de un alcalde cobarde”.