Indignación vecinal por el desmontaje del puente provisional del río Pícaro en Algeciras

El desmontaje del puente provisional del río Pícaro en Algeciras ha provocado la indignación de los vecinos de la urbanización Los Camarotes 4, que aseguran sentirse “aislados” tras la retirada de la estructura este jueves 16 de octubre.

Desde el Ayuntamiento explican que la decisión se debe al comienzo de la temporada de lluvias, ya que el paso “siempre fue provisional” y podría suponer un riesgo por las posibles crecidas del río. Sin embargo, los residentes critican la falta de previsión y de soluciones alternativas.

“Ahora nos encontramos aislados”, lamenta una vecina. “Yo no tengo coche y cruzaba ese puente para poder coger el autobús. ¿Cómo voy a ir a hacer la compra ahora?”, añade la mujer, que asegura que, a sus más de 60 años, no puede cruzar lo que queda de la antigua estructura.

La estructura del puente provisional. / E.S.

Otra vecina denuncia además el mal estado del entorno: “La carretera no la desbrozan desde hace mucho tiempo, así que cruzar por el aledaño me parece una temeridad”.

Los vecinos aseguran que el desmontaje se ha producido sin previo aviso. “Nos lo han quitado sin ofrecernos solución y sin avisar. Esta mañana hemos podido cruzar el puente y no había ni cartel ni señal alguna diciendo que era la última vez que lo hacíamos”, denuncia un residente.

La estructura retirada fue instalada a comienzos del verano como medida temporal para comunicar Los Camarotes con la calle Orión y la playa de Getares, tras el cierre de la pasarela original el pasado 20 de marzo por riesgo de colapso.

El nuevo proyecto de pasarela peatonal salió a concurso público a finales de agosto, aunque los vecinos temen que la espera se alargue. Mientras tanto, reclaman al Ayuntamiento una solución urgente que les permita recuperar la conexión con el resto de la ciudad.