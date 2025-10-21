El Ayuntamiento de Algeciras desmonta las críticas del PSOE sobre las cuentas municipales y el puente de Getares

La teniente de alcalde delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras, María Solanes, ha salido al paso de las críticas lanzadas por la portavoz socialista, Rocío Arrabal, defendiendo la gestión económica del Ayuntamiento y acusando al PSOE de “mentir una y otra vez” sobre las cuentas municipales.

Solanes desmintió que el pago de facturas eléctricas por valor de 300.000 euros correspondiera al ejercicio anterior, como había afirmado Arrabal. “Con las facturas en la mano”, explicó que los pagos aprobados pertenecen a los meses de agosto y septiembre de este año, y que solo un cargo es de 2023 por cuestiones administrativas, derivadas del ajuste al mercado libre al que se ha acogido el Consistorio “para reducir gastos y dentro del plan de ahorro municipal”.

Sobre la situación económica del Ayuntamiento, la edil recordó que la liquidación de 2024 sitúa la deuda en 252,3 millones de euros, y que con la cancelación anticipada de préstamos bancarios se prevé reducirla a 248 millones antes de final de año. “Las cuentas están equilibradas y saneadas”, subrayó, acusando al PSOE de mantener “una cifra falsa que ha quedado desmontada con documentos sobre la mesa”.

Además, Solanes destacó el periodo medio de pago a proveedores, que entre julio y septiembre se ha situado en 17,9 días, “una cifra histórica que demuestra el compromiso del equipo de Gobierno con la legalidad y la contención del gasto”.

Yéssica Rodríguez, María Solanes y Javier Vázquez Hueso en la rueda de prensa de este martes. / Ayuntamiento de Algeciras

El puente de Getares, entre la seguridad y la urgencia

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez, también quiso responder a las declaraciones “catastrofistas” del PSOE sobre la situación del puente de Los Camarotes, en Getares, cuyo cierre ha generado malestar vecinal.

Vázquez aseguró que el Ayuntamiento comparte la preocupación por recuperar la conexión peatonal entre ambos márgenes del río Pícaro, pero recordó que “la seguridad está por encima de la urgencia”. Explicó que la retirada de la pasarela temporal se debe precisamente al riesgo que supondría mantenerla durante la temporada de lluvias, ya que “no resistiría una avenida importante de agua”.

El edil insistió en diferenciar entre el proyecto inicial de restauración del puente —centrado en elementos visibles como barandillas y tablas— y el nuevo proyecto de urgencia, que incluye el estudio y reparación de las zapatas desplazadas por las lluvias.

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente agradeció la comprensión de los vecinos de Los Camarotes, a los que anunció “buenas noticias” para dentro de poco tiempo

Además, recordó que la Mancomunidad tiene adjudicadas obras adicionales en la zona, que comenzarán una vez finalicen los trabajos municipales de emergencia. “Habrá buenas noticias pronto”, adelantó, agradeciendo la comprensión vecinal y el esfuerzo de los técnicos municipales por acelerar los plazos.

Rodríguez acusa al PSOE de “llamar incompetentes” a los funcionarios

Por su parte, la teniente de alcalde de Urbanismo y Fondos Europeos, Yéssica Rodríguez, reprochó a Arrabal que con sus declaraciones esté “llamando incompetentes a los funcionarios municipales”.

Rodríguez explicó que todos los procedimientos cumplen la legalidad y que el retraso en el inicio de las obras se debe a que las zapatas del puente siguieron desplazándose más de un mes después del incidente, lo que obligó a rehacer el proyecto técnico. “En unos días se producirá la adjudicación de las obras de urgencia”, aseguró.

En materia de fondos europeos, la delegada recordó que Algeciras ha sido reconocida como la segunda ciudad mejor valorada dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), y lamentó las críticas socialistas: “Todo el dinero que recibe Algeciras viene del mismo sitio: del bolsillo de los ciudadanos”.

Críticas al Gobierno central por el barrio de La Caridad

Rodríguez también se refirió al barrio de La Caridad, donde agradeció la colaboración de los vecinos y asociaciones, y acusó a Rocío Arrabal de “tener una vara de medir distinta” por no criticar la permisividad del Gobierno central respecto a la concentración de ONG en la zona.

La delegada recordó que el Ayuntamiento mantiene su oposición a la instalación de un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Algeciras, y anunció la clausura de tres hostales que estaban siendo utilizados con fines asistenciales pese a contar con licencia turística.